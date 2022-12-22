https://sputnikarabic.ae/20221222/السعودية-56-دولة-تشارك-في-إكسبو-الحج-في-يناير-المقبل-1071491797.html
السعودية... 56 دولة تشارك في "إكسبو الحج" في يناير المقبل
السعودية... 56 دولة تشارك في "إكسبو الحج" في يناير المقبل
تعقد المملكة العربية السعودية معرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير/ كانون الثاني المقبل. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:57+0000
2022-12-22T13:57+0000
2022-12-22T13:57+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس.ويتم تنظيم المعرض بواسطة وزارة الحج والعمرة، ويمثل جزءا من جهود منظومة الحج والعمرة للارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج من جميع دول العالم، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويهدف "إكسبو الحج" إلى تطوير تجربة الحجاج في الاستفادة من أفكار ورؤى المختصين بما يثري تجربتهم عن طريق مشاركة المبتكرين ورواد الأعمال في تعزيز جودة الخدمات التي يتم تقديمها.ولفت البيان إلى قول وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، إن المؤتمر يمثل فرصة لنقل تجارب ناجحة للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج بالشراكة مع متحدثين من 200 جهة مختلفة.وأشار البيان إلى أنه سيتم توقيع 400 اتفاقية وشراكة في المعرض في ظل ما يحظى به المؤتمر من مشاركة دولية تشمل 56 دولة.ويتضمن المؤتمر والمعرض 10 جلسات رئيسية و13 جلسة حوارية، إضافة إلى جلسات "حج توك" و36 ورشة عمل، إضافة إلى فعاليات أخرى المعرض الإسلامي ومنطقة "الحج هاكثون" ومنطقة الشركات الناشئة.يُذكر أن المعرض حقق نجاحا كبيرا في نسخته الأولى 2021، من خلال توقيع 115 اتفاقية وتسجيله أرقام كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر.ويستعرض المعرض في نسخته الثانية 2022 عددا من الجلسات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، والسفراء والقناصل، والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة من القطاع العام والخاص.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... 56 دولة تشارك في "إكسبو الحج" في يناير المقبل
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تعقد المملكة العربية السعودية معرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، اليوم الخميس.
ويتم تنظيم المعرض بواسطة وزارة الحج والعمرة، ويمثل جزءا من جهود منظومة الحج والعمرة للارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج من جميع دول العالم، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف "إكسبو الحج" إلى تطوير تجربة الحجاج في الاستفادة من أفكار ورؤى المختصين بما يثري تجربتهم عن طريق مشاركة المبتكرين ورواد الأعمال في تعزيز جودة الخدمات التي يتم تقديمها.
ولفت البيان إلى قول وزير الحج والعمرة
توفيق بن فوزان الربيعة، إن المؤتمر يمثل فرصة لنقل تجارب ناجحة للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج بالشراكة مع متحدثين من 200 جهة مختلفة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم توقيع 400 اتفاقية وشراكة في المعرض في ظل ما يحظى به المؤتمر من مشاركة دولية
تشمل 56 دولة.
ويتضمن المؤتمر والمعرض 10 جلسات رئيسية و13 جلسة حوارية، إضافة إلى جلسات "حج توك" و36 ورشة عمل، إضافة إلى فعاليات أخرى المعرض الإسلامي ومنطقة "الحج هاكثون" ومنطقة الشركات الناشئة.
يُذكر أن المعرض حقق نجاحا كبيرا في نسخته الأولى 2021، من خلال توقيع 115 اتفاقية وتسجيله أرقام كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر.
ويستعرض المعرض في نسخته الثانية 2022 عددا من الجلسات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، والسفراء والقناصل، والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة من القطاع العام والخاص.