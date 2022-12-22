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https://sputnikarabic.ae/20221222/السفير-الصيني-لدى-موسكو-يؤكد-أن-علاقات-البلدين-لديها-كل-الفرص-لتحقيق-تنمية-مستدامة-في-2023-1071474307.html
السفير الصيني لدى موسكو يؤكد أن علاقات البلدين لديها كل الفرص لتحقيق تنمية مستدامة في 2023
السفير الصيني لدى موسكو يؤكد أن علاقات البلدين لديها كل الفرص لتحقيق تنمية مستدامة في 2023
أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية - الصينية لديها كل الفرص، لتحقيق تنمية مستدامة وصحية ومستقرة، في العام المقبل. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T07:50+0000
2022-12-22T07:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الصيني لوكالة "سبوتنيك": "كل هذا يوفر فرصا جديدة وثقة أكبر، من أجل التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للعلاقات الصينية - الروسية المستقبلية، والتعاون العملي بين البلدين في مختلف المجالات".ووفقاً له، فإن الصين تهدف إلى "تعزيز الانبعاث العظيم للأمة الصينية بشكل شامل، من خلال التحديث الصيني، والالتزام بسياسة خارجية تهدف إلى الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، وبناء مجتمع يمتلك مصير مشترك مع البشرية".كما أكد على "مواصلة تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، واستخدام إمكانات التعاون الثنائي باستمرار، والمشاركة بنشاط في الحوكمة العالمية، وتضافر الجهود لتحقيق تنميتنا المشتركة وانبعاثنا من جديد".وأشارت رسالة الرئيس الروسي، إلى نظيره الصيني، إلى المستوى غير المسبوق للحوار السياسي، والتعاون العملي الروسي - الصيني.وأعرب بوتين، في رسالته، عن ثقته في التطور التدريجي المستمر للعلاقات بين الدولتين.وكان ميدفيديف ترأس وفدا من حزب "روسيا الموحدة"، في زيارة رسمية إلى بكين، بدعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20221222/التجارة-الروسية-الصينية-تحافظ-على-اتجاه-تصاعدي-قوي-1071468951.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

السفير الصيني لدى موسكو يؤكد أن علاقات البلدين لديها كل الفرص لتحقيق تنمية مستدامة في 2023

07:50 GMT 22.12.2022
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / NOEL CELIS
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أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية - الصينية لديها كل الفرص، لتحقيق تنمية مستدامة وصحية ومستقرة، في العام المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الصيني لوكالة "سبوتنيك": "كل هذا يوفر فرصا جديدة وثقة أكبر، من أجل التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للعلاقات الصينية - الروسية المستقبلية، والتعاون العملي بين البلدين في مختلف المجالات".
ووفقاً له، فإن الصين تهدف إلى "تعزيز الانبعاث العظيم للأمة الصينية بشكل شامل، من خلال التحديث الصيني، والالتزام بسياسة خارجية تهدف إلى الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، وبناء مجتمع يمتلك مصير مشترك مع البشرية".

وأشار السفير إلى أن الجانب الصيني، في عام 2023، سوف يكون مستعدًا، جنبًا إلى جنب مع الجانب الروسي، للتنفيذ الكامل للتوافق الاستراتيجي، الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين شي جين بينغ، وفلاديمير بوتين.

كما أكد على "مواصلة تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، واستخدام إمكانات التعاون الثنائي باستمرار، والمشاركة بنشاط في الحوكمة العالمية، وتضافر الجهود لتحقيق تنميتنا المشتركة وانبعاثنا من جديد".
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
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01:35 GMT

ويوم أمس الأربعاء، التقى الرئيس الصيني، في بكين، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الذي سلمه رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين؛ أعرب من خلالها عن ثقته بتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشارت رسالة الرئيس الروسي، إلى نظيره الصيني، إلى المستوى غير المسبوق للحوار السياسي، والتعاون العملي الروسي - الصيني.
وأعرب بوتين، في رسالته، عن ثقته في التطور التدريجي المستمر للعلاقات بين الدولتين.

وأكد ميدفيديف وشي جين بينغ، على تقييمهما العالي للوضع الحالي، وآفاق العلاقات الروسية – الصينية؛ وتبادلا بشكل شامل وجهات النظر، حول مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي.

وكان ميدفيديف ترأس وفدا من حزب "روسيا الموحدة"، في زيارة رسمية إلى بكين، بدعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
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