https://sputnikarabic.ae/20221222/السفير-الصيني-لدى-موسكو-يؤكد-أن-علاقات-البلدين-لديها-كل-الفرص-لتحقيق-تنمية-مستدامة-في-2023-1071474307.html

السفير الصيني لدى موسكو يؤكد أن علاقات البلدين لديها كل الفرص لتحقيق تنمية مستدامة في 2023

السفير الصيني لدى موسكو يؤكد أن علاقات البلدين لديها كل الفرص لتحقيق تنمية مستدامة في 2023

أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية - الصينية لديها كل الفرص، لتحقيق تنمية مستدامة وصحية ومستقرة، في العام المقبل. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T07:50+0000

2022-12-22T07:50+0000

2022-12-22T07:50+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الصيني لوكالة "سبوتنيك": "كل هذا يوفر فرصا جديدة وثقة أكبر، من أجل التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للعلاقات الصينية - الروسية المستقبلية، والتعاون العملي بين البلدين في مختلف المجالات".ووفقاً له، فإن الصين تهدف إلى "تعزيز الانبعاث العظيم للأمة الصينية بشكل شامل، من خلال التحديث الصيني، والالتزام بسياسة خارجية تهدف إلى الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، وبناء مجتمع يمتلك مصير مشترك مع البشرية".كما أكد على "مواصلة تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، واستخدام إمكانات التعاون الثنائي باستمرار، والمشاركة بنشاط في الحوكمة العالمية، وتضافر الجهود لتحقيق تنميتنا المشتركة وانبعاثنا من جديد".وأشارت رسالة الرئيس الروسي، إلى نظيره الصيني، إلى المستوى غير المسبوق للحوار السياسي، والتعاون العملي الروسي - الصيني.وأعرب بوتين، في رسالته، عن ثقته في التطور التدريجي المستمر للعلاقات بين الدولتين.وكان ميدفيديف ترأس وفدا من حزب "روسيا الموحدة"، في زيارة رسمية إلى بكين، بدعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

https://sputnikarabic.ae/20221222/التجارة-الروسية-الصينية-تحافظ-على-اتجاه-تصاعدي-قوي-1071468951.html

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