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https://sputnikarabic.ae/20221222/الشيوخ-الأمريكي-يتوصل-إلى-اتفاق-على-مشروع-قانون-للإنفاق-بقيمة-175-تريليون-دولار-1071495259.html
"الشيوخ الأمريكي" يتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.75 تريليون دولار
"الشيوخ الأمريكي" يتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.75 تريليون دولار
توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.75 تريليون دولار، فيما تقرر أن يتم التصويت على القانون اليوم. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T15:42+0000
2022-12-22T15:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم
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واشنطن - سبوتنيك. توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وفق ما أعلنه زعيم الأغلبية تشاك شومر، إلى اتفاق لضمان تمرير مشروع قانون تمويل بقيمة 1.75 تريليون دولار، وسيبدأون التصويت اليوم الخميس قبل الموعد النهائي، غدا الجمعة، لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.وقال شومر في تصريحات في قاعة مجلس الشيوخ "لدينا اتفاق الآن وسنصوت على جميع التعديلات بالترتيب".يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بالإنفاق يجب أن يتم إقراره عبر كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على القانون بحلول منتصف الليل غدا الجمعة لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.ويؤكد المشرعون أن الكونغرس يجب أن يمرر بدلاً من ذلك قرارًا مستمرًا قصير الأجل لتمويل الحكومة مؤقتًا حتى يتمكن الكونغرس الجديد، الذي سيتولى مهامه في الـ3 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيحظى فيه الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب، من صياغة ميزانية شاملة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم

"الشيوخ الأمريكي" يتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.75 تريليون دولار

15:42 GMT 22.12.2022
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Fotolia / Gary
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توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.75 تريليون دولار، فيما تقرر أن يتم التصويت على القانون اليوم.
واشنطن - سبوتنيك. توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وفق ما أعلنه زعيم الأغلبية تشاك شومر، إلى اتفاق لضمان تمرير مشروع قانون تمويل بقيمة 1.75 تريليون دولار، وسيبدأون التصويت اليوم الخميس قبل الموعد النهائي، غدا الجمعة، لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.
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وقال شومر في تصريحات في قاعة مجلس الشيوخ "لدينا اتفاق الآن وسنصوت على جميع التعديلات بالترتيب".

تشمل فاتورة الإنفاق الضخمة البالغة 1.75 تريليون دولار لتمويل الحكومة في السنة المالية 2023، 858 مليار دولار لتمويل الدفاع، بالإضافة إلى 45 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بالإنفاق يجب أن يتم إقراره عبر كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على القانون بحلول منتصف الليل غدا الجمعة لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.

ومع ذلك، أعرب بعض الجمهوريين في مجلس النواب، بمن فيهم الزعيم كيفن مكارثي، عن معارضتهم للنظام الشامل.

ويؤكد المشرعون أن الكونغرس يجب أن يمرر بدلاً من ذلك قرارًا مستمرًا قصير الأجل لتمويل الحكومة مؤقتًا حتى يتمكن الكونغرس الجديد، الذي سيتولى مهامه في الـ3 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيحظى فيه الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب، من صياغة ميزانية شاملة.
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