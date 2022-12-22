https://sputnikarabic.ae/20221222/الشيوخ-الأمريكي-يعتمد-تعديلا-على-مشروع-الموازنة-يسمح-بمصادرة-أصول-رجال-الأعمال-الروس-1071501780.html
"الشيوخ الأمريكي" يعتمد تعديلا على مشروع الموازنة يسمح بمصادرة أصول رجال الأعمال الروس
"الشيوخ الأمريكي" يعتمد تعديلا على مشروع الموازنة يسمح بمصادرة أصول رجال الأعمال الروس
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح إدخال تعديل على مشروع الموازنة الأمريكية، من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس لصالح... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T18:49+0000
2022-12-22T18:49+0000
2022-12-22T18:49+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ على موقع "تويتر": "اعتمد مجلس الشيوخ تعديل غراهام رقم 6596 [بشأن أوكرانيا] بناء على نتائج التصويت".وينص التعديل المذكور الذي قدمته السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، على مصادرة وبيع أصول رجال الأعمال الروس والاستفادة من قيمتها لصالح أوكرانيا في شكل مساعدات إنسانية وعسكرية.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات على رجال الأعمال الروس.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220907/هنغاريا-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-برفع-العقوبات-عن-رجال-أعمال-روس-1067391766.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"الشيوخ الأمريكي" يعتمد تعديلا على مشروع الموازنة يسمح بمصادرة أصول رجال الأعمال الروس
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صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح إدخال تعديل على مشروع الموازنة الأمريكية، من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس لصالح أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ على موقع "تويتر": "اعتمد مجلس الشيوخ تعديل غراهام رقم 6596 [بشأن أوكرانيا] بناء على نتائج التصويت".
وينص التعديل المذكور الذي قدمته السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، على مصادرة وبيع أصول رجال الأعمال الروس والاستفادة من قيمتها لصالح أوكرانيا في شكل مساعدات إنسانية وعسكرية.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات على رجال الأعمال الروس
.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.