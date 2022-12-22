عربي
https://sputnikarabic.ae/20221222/الشيوخ-الأمريكي-يعتمد-تعديلا-على-مشروع-الموازنة-يسمح-بمصادرة-أصول-رجال-الأعمال-الروس-1071501780.html
"الشيوخ الأمريكي" يعتمد تعديلا على مشروع الموازنة يسمح بمصادرة أصول رجال الأعمال الروس
"الشيوخ الأمريكي" يعتمد تعديلا على مشروع الموازنة يسمح بمصادرة أصول رجال الأعمال الروس
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح إدخال تعديل على مشروع الموازنة الأمريكية، من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس لصالح... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T18:49+0000
2022-12-22T18:49+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:1102:2049:2254_1920x0_80_0_0_8360033e722b03eef1d07657a1190f54.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ على موقع "تويتر": "اعتمد مجلس الشيوخ تعديل غراهام رقم 6596 [بشأن أوكرانيا] بناء على نتائج التصويت".وينص التعديل المذكور الذي قدمته السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، على مصادرة وبيع أصول رجال الأعمال الروس والاستفادة من قيمتها لصالح أوكرانيا في شكل مساعدات إنسانية وعسكرية.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات على رجال الأعمال الروس.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220907/هنغاريا-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-برفع-العقوبات-عن-رجال-أعمال-روس-1067391766.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:910:2049:2446_1920x0_80_0_0_a217ed78c1fd2b6019216de7064db6a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"الشيوخ الأمريكي" يعتمد تعديلا على مشروع الموازنة يسمح بمصادرة أصول رجال الأعمال الروس

18:49 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
© Sputnik . Эдуард Песов
تابعنا عبرTelegram
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح إدخال تعديل على مشروع الموازنة الأمريكية، من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس لصالح أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ على موقع "تويتر": "اعتمد مجلس الشيوخ تعديل غراهام رقم 6596 [بشأن أوكرانيا] بناء على نتائج التصويت".

وينص التعديل المذكور الذي قدمته السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، على مصادرة وبيع أصول رجال الأعمال الروس والاستفادة من قيمتها لصالح أوكرانيا في شكل مساعدات إنسانية وعسكرية.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
هنغاريا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رجال أعمال روس
7 سبتمبر, 02:18 GMT
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات على رجال الأعمال الروس.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала