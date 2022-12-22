https://sputnikarabic.ae/20221222/الطريق-إلى-النفط-منتدى-الاقتصاد-العربي-يسلط-الضوء-على-الوضع-اللبناني--1071493595.html

"الطريق إلى النفط"... منتدى الاقتصاد العربي يسلط الضوء على الوضع اللبناني

"الطريق إلى النفط"... منتدى الاقتصاد العربي يسلط الضوء على الوضع اللبناني

تحت عنوان "الطريق إلى النفط" أقيمت فعاليات منتدى الاقتصاد العربي بدورته الـ28 في بيروت، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وأمين عام جامعة الدول العربية... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T14:42+0000

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2022-12-22T14:42+0000

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وأشار ميقاتي في كلمته إلى أن الاقتصاد اللبناني سجّل نمواً هذا العام يقدر بـ2 % رغم الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل التشنج السياسي، معتبرا أن الاقتصاد الخاص اللبناني ما زال يعمل دون قدرته الإنتاجية بشكل ملحوظ، ويتطلع إلى استتباب الأوضاع السياسية العامة وتجاوز الاستحقاقات الدستورية الداهمة من أجل استعادة عامل الثقة والتوصل إلى توافق حول الأجندة الإصلاحية وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.وأضاف ميقاتي بأن الدولة اللبنانية أنجزت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوبًا وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك رقم 9 وسوف تقوم الشركات المكلفة بحفر بئر استكشافي في عام 2023، وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الأسواق.بدوره قال رئيس تنمية العلاقات مع الخليج إيلي رزق لـ"سبوتنيك" إن "أي مؤتمر يعقد في لبنان مرحب به كونه يضع لبنان على خارطة اللقاءات والمكان المناسب للحوار وللإلتقاء ولإجراء الأعمال، خاصة أن لبنان لطالما لعب دورًا محوريًا واستراتيجيًا بينه وبين دول العرب والخليج"، مشيرًا إلى أن الحضور لافت والحضور الخليجي لافت بغض النظر عن العنوان.وأوضح أن الطريق إلى النفط هو المستقبل الموعود به لبنان، مضيفًا "لكن عتبنا على القوى السياسية لأن لدينا طاقات تهدر قبل النفط، يعني القوى السياسية التي هدرت الودائع تؤمن على القطاع النفطي، نحن نصدر أدمغة ولدينا طاقات ومن الممكن استغلالها، ولدينا الأدمغة اللبنانية التي تهاجر والإيرادات التي تعطيها تؤمن الدخل للبلد".كذلك أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي في حديث لـ"سبوتنيك" أن "انعقاد المؤتمر بهذه الظروف يعتبر عملًا مهمًا، والهدف منه تسليط الأضواء على الوضع اللبناني وكيفية إيجاد الحلول ومواجهة التحديات".وذكر أن "المنتدى انعقد وموضوعه لبنان بشكل أساسي بحضور أكثر من 500 مشارك من لبنان وعدد من البلدان العربية بالإضافة إلى مشاركة كثيفة من المغتربين اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم"، مضيفًا أن "المنتدى ركز على موضوع النفط والمراحل التي سيمر بها لبنان بتطوير صناعة النفط والغاز والمتطلبات المختلفة".إلى ذلك لفت إلى أن المناخ الاستثماري يتطلب أولًا الخطة الاقتصادية وخطة التعافي الاقتصادي، ومعالجة المشاكل التي كانت قد سببت أو تقف وراء الانهيار الاقتصادي، معتبرًا أن هناك مشاكل اقتصادية مالية، نقدية ومصرفية، وطبعًا المشكل السياسي، يعني بحاجة لعملية إصلاح اقتصادي لإعادة التعافي إلى مالية الدولة والدخول في عملية الإصلاح المصرفي والإصلاح النقدي، وبالطبع لا يمكن أن يتم من دون مناخ سياسي مؤاتي، بالإضافة إلى أنه يجب أن تنتظم الدورة السياسية في لبنان.

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