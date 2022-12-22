https://sputnikarabic.ae/20221222/العراق-هيئة-النزاهة-تكشف-حقيقة-مستشفى-تكلفته-8-مليارات-دينار-ليس-له-وجود-1071476941.html
العراق… هيئة النزاهة تكشف حقيقة مستشفى تكلفته 8 مليارات دينار ليس له وجود
العراق… هيئة النزاهة تكشف حقيقة مستشفى تكلفته 8 مليارات دينار ليس له وجود
كشفت هيئة النزاهة العراقية في البصرة أن مستشفى تكلفته تصل إلى 8 مليارات دولار (نحو 5.5 مليون دولار) لم تتجاوز نسبة تنفيذه صفر في المئة، إضافة إلى مخالفات أخرى. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T09:26+0000
2022-12-22T09:26+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
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أعلنت ذلك دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالبصرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أنه تم ضبط حالات هدر للمال العالم في جامعة البصرة ودائرة الصحة.ولفتت الوكالة إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من رصد مخالفات كثيرة في مجال الصحة تتعلق بإهدار المال العام.وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الشهر الماضي، تكوين هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في بغداد والمحافظات.وقال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات سابقة، إن حكومته تعتزم تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، مؤكدا أنه لا توجد خطوط حمراء أمام جهود محاربة الفساد.
https://sputnikarabic.ae/20221116/النزاهة-في-العراق-تشكل-هيئة-عليا-للتحقـيق-بقضايا-الفـساد-الكبرى-والمهمة-1070231684.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العراق… هيئة النزاهة تكشف حقيقة مستشفى تكلفته 8 مليارات دينار ليس له وجود
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كشفت هيئة النزاهة العراقية في البصرة أن مستشفى تكلفته تصل إلى 8 مليارات دولار (نحو 5.5 مليون دولار) لم تتجاوز نسبة تنفيذه صفر في المئة، إضافة إلى مخالفات أخرى.
أعلنت ذلك دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالبصرة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أنه تم ضبط حالات هدر للمال العالم في جامعة البصرة ودائرة الصحة.
ولفتت الوكالة إلى أن هيئة النزاهة
تمكنت من رصد مخالفات كثيرة في مجال الصحة تتعلق بإهدار المال العام.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الشهر الماضي، تكوين هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى
في بغداد والمحافظات.
وقال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي
، في تصريحات سابقة، إن حكومته تعتزم تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، مؤكدا أنه لا توجد خطوط حمراء أمام جهود محاربة الفساد.