https://sputnikarabic.ae/20221222/الغارديان-دور-رعاية-المسنين-في-بريطانيا-على-وشك-تقليص-خدماتها-بسبب-ارتفاع-فواتير-الطاقة-1071484155.html

الغارديان: دور رعاية المسنين في بريطانيا على وشك تقليص خدماتها بسبب ارتفاع فواتير الطاقة

الغارديان: دور رعاية المسنين في بريطانيا على وشك تقليص خدماتها بسبب ارتفاع فواتير الطاقة

ذكرت تقارير إعلامية أن دور رعاية المسنين في المملكة المتحدة، تفكر جديا في تقليص الموظفين، وبالتالي تقليص خدماتها نظرا لارتفاع تكاليف فواتير الطاقة المستحقة... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T11:42+0000

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن المنظمات الخيرية للمسنين في المملكة المتحدة التي تقدم الدعم لتحسين حياة الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية قد تضطر إلى إغلاق الأسرة وتقليل عدد الموظفين بشكل كبير بسبب ارتفاع فواتير الطاقة.وأوضحت الصحيفة البريطانية أن دور العجزة، التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات الخيرية لتغطية حوالي 70-80% من تكاليف التشغيل، يتعين عليها دفع 350% أكثر لفواتير الطاقة؛ لأنها تستخدم الغاز والكهرباء بشكل مكثف لتزويد المرضى بمعايير الرعاية المثلى.وعن تلك القرارات قالت راشيل: "سيكون إغلاق الأسرة هو الملاذ الأخير، لكن علينا أن نفكر بجدية في هذا الأمر".ودعت حكومة ريشي سوناك إلى التدخل قائلة: "تحتاج الحكومة للجلوس والاستماع إلى دور العجزة ؛ نحن جزء أساسي من نظام تقديم الرعاية، نحن لسنا رفاهية".من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية البريطانية، "إن إتش إس"، توبي بورتر أن "أزمة تكلفة المعيشة لها تأثير كبير على دور رعاية المسنين والأشخاص الذين يقومون برعايتهم".يشار إلى أن أزمة عنيفة في الطاقة تضرب أوروبا ومناطق أخرى من العالم، أدت إلى ارتفاع تكاليفها على المستهلكين بصورة مباشرة، وذلك بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا، والتي تعد المصدر الأهم للطاقة بالنسبة لأوروبا على مدار سنوات.طالع أيضا: بريطانيا: نشهد صدمة تاريخية للدخل أسوأ مما حدث في السبعينيات بسبب أزمة الطاقة

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