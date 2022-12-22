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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/القوات-الروسية-تقصف-1300-هدف-حيوي-أوكراني-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة--1071490584.html
القوات الروسية تقصف 1300 هدف حيوي أوكراني في إطار العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تقصف 1300 هدف حيوي أوكراني في إطار العملية العسكرية الخاصة
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت 1300 هدف حيوي في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:22+0000
2022-12-22T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فاليري غيراسيموف
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال غيراسيموف في إيجاز أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميسوبحسب غيراسيموف، منذ بداية العملية الخاصة، دأبت الولايات المتحدة وحلفاؤها على زيادة حجم المساعدة العسكرية لكييف لإطالة أمد الصراع. بلغت المساعدة المالية الأجنبية التراكمية لأوكرانيا ما يقرب من 100 مليار دولار، حيث ساهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا ورومانيا بأكبر قدر.وأضاف غيراسيموف أن طول الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يبلغ 815 كيلومترا، وتتركز الجهود الرئيسية للقوات المسلحة الروسية الآن على تحرير جمهورية دونيستط الشعبية "في الوقت الحالي، يمتد خط التماس لمسافة 815 كيلومترًا. مع الأخذ في الاعتبار التدابير الجارية لبناء القدرات القتالية لمجموعات القوات، استقر الوضع على خط المواجهة، وتركزت الجهود الرئيسية لقواتنا على استكمال تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20221222/شويغو-يتفقد-نقاط-الانتشار-على-الخطوط-الأمامية-للعملية-العسكرية-الخاصة-1071482434.html
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روسيا, فاليري غيراسيموف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, فاليري غيراسيموف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تقصف 1300 هدف حيوي أوكراني في إطار العملية العسكرية الخاصة

13:22 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 22.12.2022)
© Фотохост-агентство / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع العام للجيش فاليري غيراسيموف
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع العام للجيش فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Фотохост-агентство
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت 1300 هدف حيوي في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقال غيراسيموف في إيجاز أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس

"كجزء من العملية، أصيب أكثر من 300 1 هدف خطير بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة. وقد أتاح ذلك الحد بشكل كبير من القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية وتعطيل نظام القيادة والتحكم وشل عمل القوات المسلحة الأوكرانية. المجمع الصناعي العسكري وتم إعاقة النقل العسكري بشكل كبير".

رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي
فاليري غيراسيموف
رئيس أركان القوات المسلحة الروسية
وبحسب غيراسيموف، منذ بداية العملية الخاصة، دأبت الولايات المتحدة وحلفاؤها على زيادة حجم المساعدة العسكرية لكييف لإطالة أمد الصراع. بلغت المساعدة المالية الأجنبية التراكمية لأوكرانيا ما يقرب من 100 مليار دولار، حيث ساهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا ورومانيا بأكبر قدر.

"إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، سلمت الدول الغربية إلى كييف أربع طائرات وأكثر من 30 طائرة هليكوبتر وأكثر من 350 دبابة وحوالي 1000 مركبة قتالية مدرعة وما لا يقل عن 800 مركبة مدرعة، بالإضافة إلى ما يصل إلى 700 نظام مدفعي و 100 وحدة MLRS و 130 ألف سلاح مضاد للدبابات، وأكثر من 5300 من منظومات الدفاع الجوي المحمولة وما لا يقل عن خمسة آلاف طائرة بدون طيار لأغراض مختلفة".

رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي
فاليري غيراسيموف
رئيس أركان القوات المسلحة الروسية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة... فيديو
11:02 GMT
وأضاف غيراسيموف أن طول الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يبلغ 815 كيلومترا، وتتركز الجهود الرئيسية للقوات المسلحة الروسية الآن على تحرير جمهورية دونيستط الشعبية "في الوقت الحالي، يمتد خط التماس لمسافة 815 كيلومترًا. مع الأخذ في الاعتبار التدابير الجارية لبناء القدرات القتالية لمجموعات القوات، استقر الوضع على خط المواجهة، وتركزت الجهود الرئيسية لقواتنا على استكمال تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
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Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT
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