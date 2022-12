القيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني وزيرا جديدا للسياحة والآثار

مكرم القيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعيينه وزيرا للسياحة والآثار #الأردن



His Majesty King Abdullah II swears in Makram Queisi as Minister of Tourism and Antiquities#Jordan pic.twitter.com/k16vxqA1xh