https://sputnikarabic.ae/20221222/القيسي-يؤدي-اليمين-الدستورية-أمام-العاهل-الأردني-وزيرا-جديدا-للسياحة-والآثار-1071493778.html
القيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني وزيرا جديدا للسياحة والآثار
القيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني وزيرا جديدا للسياحة والآثار
أدى مكرم القيسي، اليمين الدستورية، أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزيرا للسياحة والآثار في المملكة، اليوم الخميس. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T14:44+0000
2022-12-22T14:44+0000
2022-12-22T14:44+0000
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ملك الأردن عبدالله الثاني
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وأكد الديوان الملكي الهاشمي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أصدر أمرا ملكيا بالموافقة على قبول استقالة وزير السياحة نايف حميدي محمد الفايز، وتعيين مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزيرا للسياحة والآثار في حكومة بشر الخصاونة.ونشر الديوان الملكي الأردني تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن مكرم القيسي قد أدى اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية.وحضر أداء اليمين الدستورية، رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة، خلفا لحكومة عمر الرزاز.ومنذ ذلك الوقت تم إجراء 4 تعديلات وزارية على الحكومة، كان أولها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واقتصر وقتها على وزير الداخلية توفيق الحلالمة الذي تقدّم باستقالته، فيما جرى التعديل الاخير على حكومة الخصاونة في أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات، وفق قناة "المملكة" الرسمية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
القيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني وزيرا جديدا للسياحة والآثار
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أدى مكرم القيسي، اليمين الدستورية، أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزيرا للسياحة والآثار في المملكة، اليوم الخميس.
وأكد الديوان الملكي الهاشمي أن العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني، قد أصدر أمرا ملكيا بالموافقة على قبول استقالة وزير السياحة نايف حميدي محمد الفايز، وتعيين مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزيرا للسياحة والآثار في حكومة بشر الخصاونة.
ونشر الديوان الملكي الأردني تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن مكرم القيسي قد أدى اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية، رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة،
ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة، خلفا لحكومة عمر الرزاز.
ومنذ ذلك الوقت تم إجراء 4 تعديلات وزارية على الحكومة، كان أولها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واقتصر وقتها على وزير الداخلية توفيق الحلالمة الذي تقدّم باستقالته، فيما جرى التعديل الاخير على حكومة الخصاونة في أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات، وفق قناة
"المملكة" الرسمية.