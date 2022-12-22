https://sputnikarabic.ae/20221222/الكرملين-يأسف-لعدم-تطرق-خطاب-بايدن-وزيلينسكي-لمخاوف-روسيا-1071484331.html
الكرملين يأسف لعدم تطرق خطاب بايدن وزيلينسكي لمخاوف روسيا
الكرملين يأسف لعدم تطرق خطاب بايدن وزيلينسكي لمخاوف روسيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ما زالت تحلل رد الفعل على فرض الغرب "سقف" على أسعار الغاز الروسي. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:45+0000
2022-12-22T11:45+0000
2022-12-22T11:45+0000
روسيا
اقتصاد
الكرملين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على طلب للتعليق على فرض الغرب سقفا على أسعار الغاز الروسي ورد روسيا المحتمل عليه "الوضع قيد التحليل فيما يتعلق بالغاز".وأعلنت وزيرة البيئة والطاقة المالطية، ميريام دالي، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على تحديد سقف سعر الغاز في الاتحاد عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.وقالت دالي في تصريحات للصحفيين: "تم الاتفاق على حد أقصى للسعر ومتى يمكن إطلاق آلية تصحيح السوق... استطاعت كل دولة التوصل إلى حل وسط بشأن عدد من النقاط المختلفة، مع الإدراك الكامل بأنه يتحتم علينا اتخاذ قرار لضمان الوصول إلى آلية يمكن تفعيلها وبإمكانها المساعدة في تهدئة السوق".وأضافت "سنستمر في المراقبة، لا سيما عندما نتحدث عن تحديد سقف السعر عند مستوى 180 يورو".وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 20 ديسمبر، للصحفيين أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا آخر بالموافقة على سقف لسعر الغاز، وهذه ليست أداة اقتصادية، فهي تنطوي على مخاطر لتوريد "الوقود الأزرق" إلى السوق الأوروبية.وقال نوفاك للصحفيين معلقا على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا البتة، زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20221220/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-حريق-في-خط-غاز-روسي-1071399261.html
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روسيا, اقتصاد, الكرملين
الكرملين يأسف لعدم تطرق خطاب بايدن وزيلينسكي لمخاوف روسيا
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ما زالت تحلل رد الفعل على فرض الغرب "سقف" على أسعار الغاز الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على طلب للتعليق على فرض الغرب سقفا على أسعار الغاز الروسي ورد روسيا المحتمل عليه "الوضع قيد التحليل فيما يتعلق بالغاز".
وأعلنت وزيرة البيئة والطاقة المالطية، ميريام دالي، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على تحديد سقف سعر الغاز في الاتحاد عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.
وقالت دالي في تصريحات للصحفيين: "تم الاتفاق على حد أقصى للسعر ومتى يمكن إطلاق آلية تصحيح السوق... استطاعت كل دولة التوصل إلى حل وسط بشأن عدد من النقاط المختلفة، مع الإدراك الكامل بأنه يتحتم علينا اتخاذ قرار لضمان الوصول إلى آلية يمكن تفعيلها وبإمكانها المساعدة في تهدئة السوق".
وأضافت
"سنستمر في المراقبة، لا سيما عندما نتحدث عن تحديد سقف السعر عند مستوى 180 يورو".
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 20 ديسمبر، للصحفيين أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا آخر بالموافقة على سقف لسعر الغاز، وهذه ليست أداة اقتصادية، فهي تنطوي على مخاطر لتوريد "الوقود الأزرق" إلى السوق الأوروبية.
وقال نوفاك
للصحفيين معلقا على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا البتة، زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".