https://sputnikarabic.ae/20221222/المفوضية-الأوروبية-تحجب-22-مليار-يورو-المخصصة-لتمويل-المجر-1071506956.html

المفوضية الأوروبية تحجب 22 مليار يورو المخصصة لتمويل المجر

المفوضية الأوروبية تحجب 22 مليار يورو المخصصة لتمويل المجر

حجبت المفوضية الأوروبية تخصيص 22 مليار يورو التي كان من المرتقب أن تحصل عليها المجر، بحسب الاتفاقات الموقعة، من صناديق الوحدة الأوروبية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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المجر

المفوضية الأوروبية

العالم

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زموسكو – سبوتنيك. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز "تعتبر المفوضية الأوروبية أنه لم يتم بعد الوفاء بشرط التمكين بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. هذا يعني، أنه لا ينمت للمفوضية الأوروبية أن تعوض النفقات [المجرية]. سوف نتابع العمل مع السلطات المجرية لتجاوز هذه الحالة".ويشار إلى أنه بإمكان المجر الحصول على 1.5 بالمئة من التمويل دون شروط، إلى جانب مبلغ من المساعدات التقنية لتجهيز المشاريع.وفي وقت سابق، هذا الشهر، كشفت وسائل إعلام غربية أن دول الاتحاد الأوروبي قررت تجميد أموال مخصصة للمجر، بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية، متوقعة أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار، وإصداره في وثيقة مكتوبة.واقترح الاتحاد في وقت سابق تجميد تمويل مخصص للمجر قدره 7.5 مليار يورو، لكن الدول الأعضاء وافقت على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو مقابل امتناع بودابست عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، خاصة المتعلقة بحزمة المساعدات الأوروبية لكييف.في الوقت ذاته وافقت الدول الأوروبية على منح المجر بـ 5.8 مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كورونا، بشرط أن تستكمل بودابست 27 إصلاحا لضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد قبل تلقي هذه الأموال.وكان رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، قد قال، في وقت سابق، إن المفوضية الأوروبية ترفض تمويل بلاده من الصندوق الأوروبي في محاولة للتأثير على موقف بودابست من الهجرة والتعليم الجنسي والعقوبات ضد روسيا، لكن بودابست لا تنوي تغيير وجهة نظرها بشأن هذه القضايا التي تعتبرها أساسية.

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المجر, المفوضية الأوروبية, العالم