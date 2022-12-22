https://sputnikarabic.ae/20221222/الهند-توافق-على-مشتريات-أسلحة-تزيد-قيمتها-عن-10-مليارات-دولار-1071503657.html
الهند توافق على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار
الهند توافق على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار
وافقت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، على شراء أسلحة بقيمة 843.2 مليار روبية (10.1 مليار دولار أمريكي) للجيش والبحرية والقوات الجوية وخفر السواحل. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T20:20+0000
2022-12-22T20:20+0000
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أخبار الهند اليوم
رصد عسكري
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وذكر بيان صادر عن الوزارة: "وافق مجلس اقتناء الدفاع، برئاسة راكشا مانتري شري راجناث سينغ، في اجتماعه المنعقد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على قبول الضرورة لـ 24 مقترحا للاستحواذ الرأسمالي... بقيمة إجمالية تبلغ 84,328 كرور".كما أشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة في البلاد ستتلقى أحدث مركبات المشاة القتالية والدبابات الخفيفة وأنظمة المدافع، الأمر الذي سيوفر قفزة نوعية في الاستعداد التشغيلي للجيش الهندي، وإلى جانب ذلك، ستحصل الهند على الخوذ البالستية ذات مستوى الحماية المعزز".و"ستتلقى البحرية الهندية صواريخ مضادة للسفن، وسفن متعددة الأغراض، وعربات نقل مستقلة، في حين سيتم تجهيز سلاح الجو الهندي بصواريخ بعيدة المدى موجهة ومجموعة تعزيز المدى للقنابل التقليدية وأنظمة المراقبة المتقدمة"، وفقا لبيان وزارة الدفاع الهندية.وأضافت الوزارة أن "شراء سفن الدوريات البحرية من الجيل التالي سيسمح لخفر السواحل بتحسين قدراته في المراقبة".
https://sputnikarabic.ae/20210805/القوات-الهندية-تبدي-إعجابها-بالأسلحة-الروسية-خلال-مناورات-إندرا-2021-1049770822.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
الهند توافق على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار
20:20 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 20:23 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
وافقت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، على شراء أسلحة بقيمة 843.2 مليار روبية (10.1 مليار دولار أمريكي) للجيش والبحرية والقوات الجوية وخفر السواحل.
وذكر بيان صادر عن الوزارة: "وافق مجلس اقتناء الدفاع، برئاسة راكشا مانتري شري راجناث سينغ، في اجتماعه المنعقد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على قبول الضرورة لـ 24 مقترحا للاستحواذ الرأسمالي... بقيمة إجمالية تبلغ 84,328 كرور".
كما أشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة في البلاد ستتلقى أحدث مركبات المشاة القتالية والدبابات الخفيفة وأنظمة المدافع، الأمر الذي سيوفر قفزة نوعية في الاستعداد التشغيلي للجيش الهندي، وإلى جانب ذلك، ستحصل الهند على الخوذ البالستية ذات مستوى الحماية المعزز".
و"ستتلقى البحرية الهندية صواريخ مضادة للسفن، وسفن متعددة الأغراض، وعربات نقل مستقلة، في حين سيتم تجهيز سلاح الجو الهندي بصواريخ بعيدة المدى موجهة ومجموعة تعزيز المدى للقنابل التقليدية وأنظمة المراقبة المتقدمة"، وفقا لبيان وزارة الدفاع الهندية.
وأضافت الوزارة أن "شراء سفن الدوريات البحرية من الجيل التالي سيسمح لخفر السواحل بتحسين قدراته في المراقبة".