عربي
https://sputnikarabic.ae/20221222/الهند-توافق-على-مشتريات-أسلحة-تزيد-قيمتها-عن-10-مليارات-دولار-1071503657.html
الهند توافق على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار
الهند توافق على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار
وافقت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، على شراء أسلحة بقيمة 843.2 مليار روبية (10.1 مليار دولار أمريكي) للجيش والبحرية ‏والقوات الجوية وخفر السواحل.‏ 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T20:20+0000
2022-12-22T20:23+0000
أخبار الهند اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071303028_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6d0fb95cacff1f1b5d71e98ed16de413.jpg
وذكر بيان صادر عن الوزارة: "وافق مجلس اقتناء الدفاع، برئاسة راكشا مانتري شري راجناث سينغ، في اجتماعه المنعقد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على قبول الضرورة لـ 24 مقترحا للاستحواذ الرأسمالي... بقيمة إجمالية تبلغ 84,328 كرور".كما أشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة في البلاد ستتلقى أحدث مركبات المشاة القتالية والدبابات الخفيفة وأنظمة المدافع، الأمر الذي سيوفر قفزة نوعية في الاستعداد التشغيلي للجيش الهندي، وإلى جانب ذلك، ستحصل الهند على الخوذ البالستية ذات مستوى الحماية المعزز".و"ستتلقى البحرية الهندية صواريخ مضادة للسفن، وسفن متعددة الأغراض، وعربات نقل مستقلة، في حين سيتم تجهيز سلاح الجو الهندي بصواريخ بعيدة المدى موجهة ومجموعة تعزيز المدى للقنابل التقليدية وأنظمة المراقبة المتقدمة"، وفقا لبيان وزارة الدفاع الهندية.وأضافت الوزارة أن "شراء سفن الدوريات البحرية من الجيل التالي سيسمح لخفر السواحل بتحسين قدراته في المراقبة".
https://sputnikarabic.ae/20210805/القوات-الهندية-تبدي-إعجابها-بالأسلحة-الروسية-خلال-مناورات-إندرا-2021-1049770822.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071303028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ebbbb5769cf6ff5a6536053a120d0b2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
أخبار الهند اليوم, رصد عسكري

الهند توافق على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار

20:20 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 20:23 GMT 22.12.2022)
© AFP 2022 / MONEY SHARMAالجيش الهندي
الجيش الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
الجيش الهندي
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
تابعنا عبرTelegram
وافقت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، على شراء أسلحة بقيمة 843.2 مليار روبية (10.1 مليار دولار أمريكي) للجيش والبحرية ‏والقوات الجوية وخفر السواحل.‏
وذكر بيان صادر عن الوزارة: "وافق مجلس اقتناء الدفاع، برئاسة راكشا مانتري شري راجناث سينغ، في اجتماعه المنعقد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على قبول الضرورة لـ 24 مقترحا للاستحواذ الرأسمالي... بقيمة إجمالية تبلغ 84,328 كرور".
كما أشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة في البلاد ستتلقى أحدث مركبات المشاة القتالية والدبابات الخفيفة وأنظمة المدافع، الأمر الذي سيوفر قفزة نوعية في الاستعداد التشغيلي للجيش الهندي، وإلى جانب ذلك، ستحصل الهند على الخوذ البالستية ذات مستوى الحماية المعزز".
مناورات عسكرية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2021
القوات الهندية تبدي إعجابها بالأسلحة الروسية خلال مناورات "إندرا-2021"
5 أغسطس 2021, 12:22 GMT
و"ستتلقى البحرية الهندية صواريخ مضادة للسفن، وسفن متعددة الأغراض، وعربات نقل مستقلة، في حين سيتم تجهيز سلاح الجو الهندي بصواريخ بعيدة المدى موجهة ومجموعة تعزيز المدى للقنابل التقليدية وأنظمة المراقبة المتقدمة"، وفقا لبيان وزارة الدفاع الهندية.
وأضافت الوزارة أن "شراء سفن الدوريات البحرية من الجيل التالي سيسمح لخفر السواحل بتحسين قدراته في المراقبة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала