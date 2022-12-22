https://sputnikarabic.ae/20221222/بايدن-يعلن-عن-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا-بقيمة-374-مليون-دولار-1071468391.html

بايدن يعلن عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 374 مليون دولار

بايدن يعلن عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 374 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عقب محادثته مع فلاديمير زيلينسكي، عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقية 374 مليون دولار. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T00:06+0000

2022-12-22T00:06+0000

2022-12-22T00:07+0000

أخبار أوكرانيا

العالم

الولايات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069964766_0:114:2172:1336_1920x0_80_0_0_6d2aad3e4d3cbe9dbfb6b0afd7c34c73.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن: "اليوم، تعهدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم أكثر من 374 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا".ووفقا له، سيتم تسليم المساعدات على شكل مساعدات غذائية وضروريات أساسية، وكذلك في شكل دعم مالي.ونوه بايدن إلى أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا إلى جانب المساعدات العسكرية بقيمة 1.8 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في وقت سابق اليوم، ستصل إلى 2.2 مليار دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-لا-يمكننا-توفير-كل-ما-تحتاجه-أوكرانيا-لأن-هناك-حلفا-يمكنه-فعل-ذلك-1071467882.html

الولايات

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات