https://sputnikarabic.ae/20221222/بايدن-يعلن-عن-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا-بقيمة-374-مليون-دولار-1071468391.html
بايدن يعلن عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 374 مليون دولار
بايدن يعلن عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 374 مليون دولار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عقب محادثته مع فلاديمير زيلينسكي، عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقية 374 مليون دولار. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T00:06+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن: "اليوم، تعهدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم أكثر من 374 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا".ووفقا له، سيتم تسليم المساعدات على شكل مساعدات غذائية وضروريات أساسية، وكذلك في شكل دعم مالي.ونوه بايدن إلى أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا إلى جانب المساعدات العسكرية بقيمة 1.8 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في وقت سابق اليوم، ستصل إلى 2.2 مليار دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-لا-يمكننا-توفير-كل-ما-تحتاجه-أوكرانيا-لأن-هناك-حلفا-يمكنه-فعل-ذلك-1071467882.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات
بايدن يعلن عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 374 مليون دولار
00:06 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 00:07 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عقب محادثته مع فلاديمير زيلينسكي، عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقية 374 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن: "اليوم، تعهدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم أكثر من 374 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا".
ووفقا له، سيتم تسليم المساعدات على شكل مساعدات غذائية وضروريات أساسية، وكذلك في شكل دعم مالي.
ونوه بايدن إلى أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا إلى جانب المساعدات العسكرية بقيمة 1.8 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في وقت سابق اليوم، ستصل إلى 2.2 مليار دولار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.