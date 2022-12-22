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https://sputnikarabic.ae/20221222/بعد-إرسالها-ضمن-قوة-جوية-إلى-مضيق-تايوان-ما-هي-قدرات-المقاتلة-الصينية-جي---16-1071471710.html
بعد إرسالها ضمن قوة جوية إلى مضيق تايوان... ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟
بعد إرسالها ضمن قوة جوية إلى مضيق تايوان... ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟
تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف طائرة حربية تضم 1200 مقاتلة بينها "جي- 16"، التي تنتمي إلى طائرات الجيل الرابع. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T07:16+0000
2022-12-22T07:16+0000
رصد عسكري
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وتم تصميم "جي- 16" بناء على التصميم الخاص بطائرة "سو- 30 إم كيه كيه" الروسية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها تصنف ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام.ولفت الموقع إلى أن الطائرة "جي-16" يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي إضافة إلى الاشتباك مع طائرات العدو في معارك جوية.ويرجع تاريخ إنتاج "جي – 16" إلى عام 2013، ولا تستخددمها سوى القوات الجوية الصينية.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، إنه تم رصد قوة عسكرية صينية تضم 39 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة.وشملت الطائرات التي قالت تايوان (الصينية) إنها رصدتها طائرات "جي- 16" الصينية.ومنذ 1949، يتم إدارة تايوان (الصينية) بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ منها.
https://sputnikarabic.ae/20221110/القوات-الجوية-الصينية-تحصل-على-نحو-200-مقاتلة-من-الجيل-الخامس-1070021335.html
https://sputnikarabic.ae/20221222/الدفاع-التايوانية-الجيش-الصيني-يرسل-39-طائرة-و3-سفن-إلى-مضيق-تايوان-1071469558.html
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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

بعد إرسالها ضمن قوة جوية إلى مضيق تايوان... ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟

07:16 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / NOEL CELISالجيش الصيني - مقاتلات "جي - 16"
الجيش الصيني - مقاتلات جي - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
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تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف طائرة حربية تضم 1200 مقاتلة بينها "جي- 16"، التي تنتمي إلى طائرات الجيل الرابع.
وتم تصميم "جي- 16" بناء على التصميم الخاص بطائرة "سو- 30 إم كيه كيه" الروسية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها تصنف ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام.
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
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10 نوفمبر, 11:44 GMT
ولفت الموقع إلى أن الطائرة "جي-16" يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي إضافة إلى الاشتباك مع طائرات العدو في معارك جوية.
ويرجع تاريخ إنتاج "جي – 16" إلى عام 2013، ولا تستخددمها سوى القوات الجوية الصينية.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

الطول: 22 مترا.
المسافة بين طرفي الجناحين: 15 مترا.
الارتفاع: 6.35 مترات.
الوزن دون حمولة: 17.7 طنا.
وزن الإقلاع: 35 طنا.
السرعة القصوى: 2450 كلم/ الساعة.
ارتفاع التحليق: 17 ألفا و300 متر.
المدى: 3 آلاف كيلومتر.
12 نقطة تعليق.
ما هو تسليح "جي- 16"؟
مدفع رشاش داخلي 30 ملم.
صواريخ (جو – جو).
قنابل موجهة بالليزر وقنابل غير موجهة.
صواريخ مضادة للسفن.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، إنه تم رصد قوة عسكرية صينية تضم 39 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
الدفاع التايوانية: الجيش الصيني يرسل 39 طائرة و3 سفن إلى مضيق تايوان
03:23 GMT
وشملت الطائرات التي قالت تايوان (الصينية) إنها رصدتها طائرات "جي- 16" الصينية.
ومنذ 1949، يتم إدارة تايوان (الصينية) بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ منها.
© Sputnikأول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
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