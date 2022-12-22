https://sputnikarabic.ae/20221222/بعد-إرسالها-ضمن-قوة-جوية-إلى-مضيق-تايوان-ما-هي-قدرات-المقاتلة-الصينية-جي---16-1071471710.html

بعد إرسالها ضمن قوة جوية إلى مضيق تايوان... ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟

بعد إرسالها ضمن قوة جوية إلى مضيق تايوان... ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟

تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف طائرة حربية تضم 1200 مقاتلة بينها "جي- 16"، التي تنتمي إلى طائرات الجيل الرابع. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T07:16+0000

2022-12-22T07:16+0000

2022-12-22T07:16+0000

رصد عسكري

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وتم تصميم "جي- 16" بناء على التصميم الخاص بطائرة "سو- 30 إم كيه كيه" الروسية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها تصنف ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام.ولفت الموقع إلى أن الطائرة "جي-16" يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي إضافة إلى الاشتباك مع طائرات العدو في معارك جوية.ويرجع تاريخ إنتاج "جي – 16" إلى عام 2013، ولا تستخددمها سوى القوات الجوية الصينية.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، إنه تم رصد قوة عسكرية صينية تضم 39 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة.وشملت الطائرات التي قالت تايوان (الصينية) إنها رصدتها طائرات "جي- 16" الصينية.ومنذ 1949، يتم إدارة تايوان (الصينية) بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ منها.

https://sputnikarabic.ae/20221110/القوات-الجوية-الصينية-تحصل-على-نحو-200-مقاتلة-من-الجيل-الخامس-1070021335.html

https://sputnikarabic.ae/20221222/الدفاع-التايوانية-الجيش-الصيني-يرسل-39-طائرة-و3-سفن-إلى-مضيق-تايوان-1071469558.html

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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان