https://sputnikarabic.ae/20221222/بعد-تألقهما-في-كأس-العالم-أنباء-عن-رحيل-الثنائي-المغربي-أوناحي-وبوفال-عن-أنجيه-الفرنسي-1071477423.html

بعد تألقهما في كأس العالم... أنباء عن رحيل الثنائي المغربي أوناحي وبوفال عن أنجيه الفرنسي

بعد تألقهما في كأس العالم... أنباء عن رحيل الثنائي المغربي أوناحي وبوفال عن أنجيه الفرنسي

يسعى الثنائي المغربي، عز الدين أوناحي، وسفيان بوفال، للرحيل من ناديهما أنجيه الفرنسي، بحسب تقارير إعلامية فرنسية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن الثنائي المغربي عز الدين أوناحي وسفيان بوفال، لا يعتقدان أنهما باتا لاعبين في صفوف الفريق المتواضع.وأضافت الصحيفة أن اللاعبين لن يظهرا في مباراة أنجيه أمام أجاكسيو نهاية الشهر الجاري، حيث يرغبان بالرحيل قبل هذا التاريخ.يشار إلى تألق أوناحي وبوفال في كأس العالم 2022، الأمر الذي جعلهما يخطفان الأنظار، خاصة أوناحي الذي أثار دهشة لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، حيث امتدحه بشدة بعد فوز المغرب على إسبانيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح.وكان أوناحي قد انتقل إلى أنجيه الفرنسي، صيف العام الماضي، مقابل 350 ألف يورو، ويرتبط معه بعقد حتى منتصف عام 2026، فيما تبقى في عقد بوفال عام ونصف.

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