https://sputnikarabic.ae/20221222/بعد-تشكيلها-إلى-أي-مدى-قد-تصمد-الحكومة-اليمينية-الإسرائيلية-الجديدة-ومن-يقود-المعارضة؟-1071500106.html

بعد تشكيلها... إلى أي مدى قد تصمد الحكومة اليمينية الإسرائيلية الجديدة ومن يقود المعارضة؟

بعد تشكيلها... إلى أي مدى قد تصمد الحكومة اليمينية الإسرائيلية الجديدة ومن يقود المعارضة؟

وسط زيادة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واقتحامات المستوطنين للمقدسات الإسلامية والمسيحية، يستعد بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود" لممارسة عمله الرسمي... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T17:56+0000

2022-12-22T17:56+0000

2022-12-22T17:56+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

إسرائيل

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أبلغ بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة، وأن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في الكنيست المكون من 120 عضوا.وطرح البعض تساؤلات عن القرارات التي يمكن أن تصدر عن هذه الحكومة، التي تضم في ائتلافها أشخاصا مثل بن غفير وسموتريتش وغيرهم ممن يكنون العداء والكراهية للعرب والفلسطينيين بالتحديد، وعن الفترة المتوقع لها للصمود في وجه المعارضة داخل الكنيست.حقبة متطرفةيقول محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن نتنياهو قد أبلغ رئيس الدولة عن تشكيل حكومة جديدة برئاسته، وهي يمينية فاشية لم تشهدها دولة إسرائيل منذ قيامها، لأول مرة تدخل في الائتلاف أحزاب بهذه الفاشية والتي تؤمن بالتطهير العرقي للمواطنين العرب والشعب الفلسطيني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من المتوقع أن نشهد حكومة متطرفة وعنصرية وفاشية في أفكارها وتوجهاتها وأجندتها، مؤكدًا أنها لن تسقط بسهولة، خاصة وأن الشارع الإسرائيلي في أغلبه بات يميل إلى العنصرية والتطرف.ولفت إلى أن السبيل في مواجهة هذه الحكومة والقرارات التي ستصدر عنها بات على عاتق العالم العربي والإسلامي، ومن يدعون بالحرية، حيث أن خطورة حكومة نتنياهو كبيرة على مستقبل منطقة الشرق الأوسط، وعلى عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، حيث لا يؤمن أمثال بن غفير وسموترتيش بها ولا بقرارات الإدارة الأمريكية.وتابع: "يجب على العالم العربي أن يستفيق من سباته ويظهر للعالم أنه لا يزال على قيد الحياة وأن الجامعة العربية لا تزال قوية وتتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وأن يقف العالم العربي لجانب الشعب الفلسطيني متحديا ومتصديا لسياسة الإرهاب والتنكيل والقمع للشعب الفلسطيني، ولسياسة الاقتحامات للأماكن المقدسة على رأسها المسجد الأقصى المبارك".استقرار متوقعبدوره اعتبر أيمن الرقب، الخبير السياسي في الشؤون الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو التي تم تشكيلها هي أكثر حكومة استقرارا منذ عدة سنوات، فعوامل التماسك داخل هذه الحكومة متوافرة، فالأحزاب الأربعة التي شكلت الائتلاف الحكومي من الصعب اختراقها والتأثير عليها من ناحية المصالح أو العقيدة الحزبية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المتغيرات الخارجية هي التي ستمثل ضغطا على نتنياهو وحكومته، خاصة سلوك هذه الحكومة تجاه السلطة الفلسطينية والعملية السلمية في المنطقة بشكل عام.ويرى أن نتنياهو يريد من هذا الائتلاف أن يحصن نفسه من المطاردة القانونية من خلال إصدار قرارات من الكنيست بذلك، وقد أنجز جزءا منها خلال الأيام الماضية، وسيعمل بالتدريج على ترويض المتطرفين سموتريتش وبن غفير، وله تجربة سابقة مع نفتالي بينت تمكن من خلالها العمل على ترويضه.معارضة دون أنيابيعتقد الرقب أن حكومة نتنياهو القادمة بشكل عام ستكون أكثر استقرارا مما يعتقد البعض، وسيقود يائير لابيد المعارضة، وستكون معارضة بلا أنياب فقط صوتية دون تأثير في الحياة السياسية، وقد تستمر حكومة نتنياهو لمدة أربعة سنوات حتى عقد الانتخابات القادمة.وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر.وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكن هرتزوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة"

https://sputnikarabic.ae/20221222/بوتين-يهنئ-نتنياهو-على-تشكيل-الحكومة-ويناقشان-عددا-من-القضايا-منها-أوكرانيا-1071477810.html

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