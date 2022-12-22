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https://sputnikarabic.ae/20221222/بوتين-يهنئ-نتنياهو-على-تشكيل-الحكومة-ويناقشان-عددا-من-القضايا-منها-أوكرانيا-1071477810.html
بوتين يهنئ نتنياهو بشكيل الحكومة ويناقشان عدة قضايا منها أوكرانيا
بوتين يهنئ نتنياهو بشكيل الحكومة ويناقشان عدة قضايا منها أوكرانيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، زعيم حزب "الليكود" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة، وناقش الطرفان... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T09:24+0000
2022-12-22T09:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطرفين ناقشا عددا من القضايا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.وأضاف بيان الكرملين: "كما تمت مناقشة القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والوضع الدولي. وتم الإعراب عن الثقة المتبادلة في أن العلاقات الروسية الإسرائيلية ستستمر في التطور التدريجي وأن الاتصالات على مختلف المستويات ستستمر".
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روسيا, العالم

بوتين يهنئ نتنياهو بشكيل الحكومة ويناقشان عدة قضايا منها أوكرانيا

09:24 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 22.12.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسرائيل، 23 يناير 2020
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسرائيل، 23 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، زعيم حزب "الليكود" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة، وناقش الطرفان عددا من القضايا منها أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة.

"أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع زعيم حزب الليكود الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، بنيامين نتنياهو. هنأ فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو وجميع الإسرائيليين بالعيد اليهودي للاحتفال بعيد هانوكا هذه الأيام.. كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
بيان الكرملين
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطرفين ناقشا عددا من القضايا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.
وأضاف بيان الكرملين: "كما تمت مناقشة القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والوضع الدولي. وتم الإعراب عن الثقة المتبادلة في أن العلاقات الروسية الإسرائيلية ستستمر في التطور التدريجي وأن الاتصالات على مختلف المستويات ستستمر".
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