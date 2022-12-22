تحت الماء وفي الهواء... أين يمكنك مصادفة بابا نويل في نهاية عام 2022

تقترب نهاية العام وتستعد مدن العالم للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وأصبحنا نصادف بكثرة الشخصية الأبرز في هذه المناسبة - بابا نويل أو سانتا كلوز. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" صورا لبابا نويل في أماكن قد نكون غير معتادين لرؤيته فيها.
الغواص الجنوب أفريقي، جيري نتومبيلا، يرتدي زي بابا نويل خلال عرض في أكبر حديقة بحرية في إفريقيا، عالم البحار للبحوث البيولوجية البحرية في جنوب إفريقيا (SAMBR) ومقره في "يو شاكا مارين وورلد" (uShaka Marine World) في ديربان، 20 ديسمبر 2022. "يو شاكا مارين وورلد" هي موطن لأكثر من 150 نوعًا بحريًا وتجذب أكثر من 100ألف سائح محلي ودولي خلال موسم عطلة عيد الميلاد.
الغواص الجنوب أفريقي، جيري نتومبيلا، يرتدي زي بابا نويل خلال عرض في أكبر حديقة بحرية في إفريقيا، عالم البحار للبحوث البيولوجية البحرية في جنوب إفريقيا (SAMBR) ومقره في "يو شاكا مارين وورلد" (uShaka Marine World) في ديربان، 20 ديسمبر 2022. "يو شاكا مارين وورلد" هي موطن لأكثر من 150 نوعًا بحريًا وتجذب أكثر من 100ألف سائح محلي ودولي خلال موسم عطلة عيد الميلاد.
المتطوع خورخي باروسو، مرتديًا زي بابا نويل، يقرع جرسه أثناء وقوفه على متن قارب يبحر في نهر نيغرو لتقديم الهدايا للأطفال في مجتمع إيراندوبا الواقع على ضفاف النهر في مدينة ماناوس بالبرازيل، 17 ديسمبر 2022. منذ عام 1998، تقوم مجموعة تسمى (Amigos do Papai Noel)، وتعني باللغة البرتغالية "أصدقاء سانتا كلوز" بالترويج لعيد الميلاد ضمن الأطفال في ماناوس في المجتمعات الريفية وعلى ضفاف النهر في غابات الأمازون.
المتطوع خورخي باروسو، مرتديًا زي بابا نويل، يقرع جرسه أثناء وقوفه على متن قارب يبحر في نهر نيغرو لتقديم الهدايا للأطفال في مجتمع إيراندوبا الواقع على ضفاف النهر في مدينة ماناوس بالبرازيل، 17 ديسمبر 2022. منذ عام 1998، تقوم مجموعة تسمى (Amigos do Papai Noel)، وتعني باللغة البرتغالية "أصدقاء سانتا كلوز" بالترويج لعيد الميلاد ضمن الأطفال في ماناوس في المجتمعات الريفية وعلى ضفاف النهر في غابات الأمازون.
الفلسطيني عيسى قسيسية، مرتديًا زي بابا نويل، يقف لالتقاط صورة بينما يركب جملًا في جبل الزيتون في القدس، قبل أسابيع قليلة من عطلة عيد الميلاد القادمة، 6 ديسمبر 2022. يوجد في البلدة القديمة في القدس العشرات من الكنائس، ولكن مع اقتراب عيد الميلاد، لا يوجد سوى بابا نويل واحد، أو عيد الميلاد الأب - لاعب كرة سلة فلسطيني بارز سابق. في شهر ديسمبر من كل عام، تتلألأ الشوارع باللونين الأخضر والأحمر مع وصول الحجاج المسيحيين وغيرهم للاحتفال بعيد الميلاد في القدس الشرقية المحتلة.