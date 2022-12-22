تحت الماء وفي الهواء... أين يمكنك مصادفة بابا نويل في نهاية عام 2022

© AFP 2022 / Ahmad Gharabli الفلسطيني عيسى قسيسية، مرتديًا زي بابا نويل، يقف لالتقاط صورة بينما يركب جملًا في جبل الزيتون في القدس، قبل أسابيع قليلة من عطلة عيد الميلاد القادمة، 6 ديسمبر 2022. يوجد في البلدة القديمة في القدس العشرات من الكنائس، ولكن مع اقتراب عيد الميلاد، لا يوجد سوى بابا نويل واحد، أو عيد الميلاد الأب - لاعب كرة سلة فلسطيني بارز سابق. في شهر ديسمبر من كل عام، تتلألأ الشوارع باللونين الأخضر والأحمر مع وصول الحجاج المسيحيين وغيرهم للاحتفال بعيد الميلاد في القدس الشرقية المحتلة.