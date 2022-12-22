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https://sputnikarabic.ae/20221222/تحت-الماء-وفي-الهواء-أين-يمكنك-مصادفة-بابا-نويل-في-نهاية-عام-2022-1071455857.html
تحت الماء وفي الهواء... أين يمكنك مصادفة بابا نويل في نهاية عام 2022
تحت الماء وفي الهواء... أين يمكنك مصادفة بابا نويل في نهاية عام 2022
تقترب نهاية العام وتستعد مدن العالم للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وأصبحنا نصادف بكثرة الشخصية الأبرز في هذه المناسبة - بابا نويل أو سانتا كلوز... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

تحت الماء وفي الهواء... أين يمكنك مصادفة بابا نويل في نهاية عام 2022

07:00 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 07:41 GMT 22.12.2022)
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تقترب نهاية العام وتستعد مدن العالم للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وأصبحنا نصادف بكثرة الشخصية الأبرز في هذه المناسبة - بابا نويل أو سانتا كلوز. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" صورا لبابا نويل في أماكن قد نكون غير معتادين لرؤيته فيها.
© AFP 2022 / Rajesh Jantilal

الغواص الجنوب أفريقي، جيري نتومبيلا، يرتدي زي بابا نويل خلال عرض في أكبر حديقة بحرية في إفريقيا، عالم البحار للبحوث البيولوجية البحرية في جنوب إفريقيا (SAMBR) ومقره في "يو شاكا مارين وورلد" (uShaka Marine World) في ديربان، 20 ديسمبر 2022. "يو شاكا مارين وورلد" هي موطن لأكثر من 150 نوعًا بحريًا وتجذب أكثر من 100ألف سائح محلي ودولي خلال موسم عطلة عيد الميلاد.

الغواص الجنوب أفريقي، جيري نتومبيلا، يرتدي زي بابا نويل خلال عرض في أكبر حديقة بحرية في إفريقيا، عالم البحار للبحوث البيولوجية البحرية في جنوب إفريقيا (SAMBR) ومقره في &quot;يو شاكا مارين وورلد&quot; (uShaka Marine World) في ديربان، 20 ديسمبر 2022. &quot;يو شاكا مارين وورلد&quot; هي موطن لأكثر من 150 نوعًا بحريًا وتجذب أكثر من 100ألف سائح محلي ودولي خلال موسم عطلة عيد الميلاد. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Rajesh Jantilal

الغواص الجنوب أفريقي، جيري نتومبيلا، يرتدي زي بابا نويل خلال عرض في أكبر حديقة بحرية في إفريقيا، عالم البحار للبحوث البيولوجية البحرية في جنوب إفريقيا (SAMBR) ومقره في "يو شاكا مارين وورلد" (uShaka Marine World) في ديربان، 20 ديسمبر 2022. "يو شاكا مارين وورلد" هي موطن لأكثر من 150 نوعًا بحريًا وتجذب أكثر من 100ألف سائح محلي ودولي خلال موسم عطلة عيد الميلاد.

© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصور"ديد موروز" (بابا نويل الروسي) من فيليكي أوستيوغ وسانتا كلوز (يسار) في ساحة الجمهورية في يريفان، أرمينيا، 20 ديسمبر 2022
ديد موروز (بابا نويل الروسي) من فيليكي أوستيوغ وسانتا كلوز (يسار) في ساحة الجمهورية في يريفان، أرمينيا، 20 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aram Nersesyan
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"ديد موروز" (بابا نويل الروسي) من فيليكي أوستيوغ وسانتا كلوز (يسار) في ساحة الجمهورية في يريفان، أرمينيا، 20 ديسمبر 2022
© AFP 2022 / Michael Dantas/STR

المتطوع خورخي باروسو، مرتديًا زي بابا نويل، يقرع جرسه أثناء وقوفه على متن قارب يبحر في نهر نيغرو لتقديم الهدايا للأطفال في مجتمع إيراندوبا الواقع على ضفاف النهر في مدينة ماناوس بالبرازيل، 17 ديسمبر 2022. منذ عام 1998، تقوم مجموعة تسمى (Amigos do Papai Noel)، وتعني باللغة البرتغالية "أصدقاء سانتا كلوز" بالترويج لعيد الميلاد ضمن الأطفال في ماناوس في المجتمعات الريفية وعلى ضفاف النهر في غابات الأمازون.

المتطوع خورخي باروسو، مرتديًا زي بابا نويل، يقرع جرسه أثناء وقوفه على متن قارب يبحر في نهر نيغرو لتقديم الهدايا للأطفال في مجتمع إيراندوبا الواقع على ضفاف النهر في مدينة ماناوس بالبرازيل، 17 ديسمبر 2022. منذ عام 1998، تقوم مجموعة تسمى (Amigos do Papai Noel)، وتعني باللغة البرتغالية &quot;أصدقاء سانتا كلوز&quot; بالترويج لعيد الميلاد ضمن الأطفال في ماناوس في المجتمعات الريفية وعلى ضفاف النهر في غابات الأمازون. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Michael Dantas/STR

المتطوع خورخي باروسو، مرتديًا زي بابا نويل، يقرع جرسه أثناء وقوفه على متن قارب يبحر في نهر نيغرو لتقديم الهدايا للأطفال في مجتمع إيراندوبا الواقع على ضفاف النهر في مدينة ماناوس بالبرازيل، 17 ديسمبر 2022. منذ عام 1998، تقوم مجموعة تسمى (Amigos do Papai Noel)، وتعني باللغة البرتغالية "أصدقاء سانتا كلوز" بالترويج لعيد الميلاد ضمن الأطفال في ماناوس في المجتمعات الريفية وعلى ضفاف النهر في غابات الأمازون.

© AFP 2022 / Piero Cruciatti

زائر يلتقط صورة سيلفي مع فنان يرتدي زي بابا نويل بين الزينة المضيئة بمناسبة الكريسماس في ليغيونو، على ضفاف بحيرة ماجوري، 13 ديسمبر 2022.

زائر يلتقط صورة سيلفي مع فنان يرتدي زي بابا نويل بين الزينة المضيئة بمناسبة الكريسماس في ليغيونو، على ضفاف بحيرة ماجوري، 13 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Piero Cruciatti

زائر يلتقط صورة سيلفي مع فنان يرتدي زي بابا نويل بين الزينة المضيئة بمناسبة الكريسماس في ليغيونو، على ضفاف بحيرة ماجوري، 13 ديسمبر 2022.

© AFP 2022 / Johan Ordonez

رجل الإطفاء في غواتيمالا، هيكتور تشاكون، مرتديًا زي سانتا كلوز، ينزل عبر كابل من جسر لتسليم الهدايا للأطفال في مدينة غواتيمالا في 17 ديسمبر 2022.

رجل الإطفاء في غواتيمالا، هيكتور تشاكون، مرتديًا زي سانتا كلوز، ينزل عبر كابل من جسر لتسليم الهدايا للأطفال في مدينة غواتيمالا في 17 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Johan Ordonez

رجل الإطفاء في غواتيمالا، هيكتور تشاكون، مرتديًا زي سانتا كلوز، ينزل عبر كابل من جسر لتسليم الهدايا للأطفال في مدينة غواتيمالا في 17 ديسمبر 2022.

© AFP 2022 / Ahmad Gharabli الفلسطيني عيسى قسيسية، مرتديًا زي بابا نويل، يقف لالتقاط صورة بينما يركب جملًا في جبل الزيتون في القدس، قبل أسابيع قليلة من عطلة عيد الميلاد القادمة، 6 ديسمبر 2022. يوجد في البلدة القديمة في القدس العشرات من الكنائس، ولكن مع اقتراب عيد الميلاد، لا يوجد سوى بابا نويل واحد، أو عيد الميلاد الأب - لاعب كرة سلة فلسطيني بارز سابق. في شهر ديسمبر من كل عام، تتلألأ الشوارع باللونين الأخضر والأحمر مع وصول الحجاج المسيحيين وغيرهم للاحتفال بعيد الميلاد في القدس الشرقية المحتلة.
الفلسطيني عيسى قسيسية، مرتديًا زي بابا نويل، يقف لالتقاط صورة بينما يركب جملًا في جبل الزيتون في القدس، قبل أسابيع قليلة من عطلة عيد الميلاد القادمة، 6 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
الفلسطيني عيسى قسيسية، مرتديًا زي بابا نويل، يقف لالتقاط صورة بينما يركب جملًا في جبل الزيتون في القدس، قبل أسابيع قليلة من عطلة عيد الميلاد القادمة، 6 ديسمبر 2022. يوجد في البلدة القديمة في القدس العشرات من الكنائس، ولكن مع اقتراب عيد الميلاد، لا يوجد سوى بابا نويل واحد، أو عيد الميلاد الأب - لاعب كرة سلة فلسطيني بارز سابق. في شهر ديسمبر من كل عام، تتلألأ الشوارع باللونين الأخضر والأحمر مع وصول الحجاج المسيحيين وغيرهم للاحتفال بعيد الميلاد في القدس الشرقية المحتلة.
© AFP 2022 / Olivier Morin

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 ديسمبر 2022 رجلاً يرتدي زي بابا نويل يركب لوح تزلج على الماء بالقرب من نيكارليبي، غربي فنلندا.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 ديسمبر 2022 رجلاً يرتدي زي بابا نويل يركب لوح تزلج على الماء بالقرب من نيكارليبي، غربي فنلندا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Olivier Morin

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 ديسمبر 2022 رجلاً يرتدي زي بابا نويل يركب لوح تزلج على الماء بالقرب من نيكارليبي، غربي فنلندا.

© AFP 2022 / Julio Cesar Aguilar

أفراد من شرطة المرور متنكرين في زي بابا نويل على دراجاتهم النارية في مونتيري، ولاية نويفو ليون، المكسيك، 14 ديسمبر 2022.

أفراد من شرطة المرور متنكرين في زي بابا نويل على دراجاتهم النارية في مونتيري، ولاية نويفو ليون، المكسيك، 14 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Julio Cesar Aguilar

أفراد من شرطة المرور متنكرين في زي بابا نويل على دراجاتهم النارية في مونتيري، ولاية نويفو ليون، المكسيك، 14 ديسمبر 2022.

© AFP 2022 / Jure Makovec

متسلقون يرتدون زي بابا نويل يتسلقون مبنى عيادة الأطفال في المركز الطبي لجامعة ليوبليانا في ليوبليانا، سلوفينيا، 19 ديسمبر 2022.

متسلقون يرتدون زي بابا نويل يتسلقون مبنى عيادة الأطفال في المركز الطبي لجامعة ليوبليانا في ليوبليانا، سلوفينيا، 19 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jure Makovec

متسلقون يرتدون زي بابا نويل يتسلقون مبنى عيادة الأطفال في المركز الطبي لجامعة ليوبليانا في ليوبليانا، سلوفينيا، 19 ديسمبر 2022.

© AFP 2022 / Orlando Estrada

رجل يرتدي زي بابا نويل يسلم هدايا على شكل طعام للزرافات كجزء من تقليد عيد الميلاد في حديقة حيوان لا أورورا في مدينة غواتيمالا، 20 ديسمبر 2022.

رجل يرتدي زي بابا نويل يسلم هدايا على شكل طعام للزرافات كجزء من تقليد عيد الميلاد في حديقة حيوان لا أورورا في مدينة غواتيمالا، 20 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Orlando Estrada

رجل يرتدي زي بابا نويل يسلم هدايا على شكل طعام للزرافات كجزء من تقليد عيد الميلاد في حديقة حيوان لا أورورا في مدينة غواتيمالا، 20 ديسمبر 2022.

© AP Photo / Mark Thiessen

تحدث سانتا والسيدة كلوز مع طاقم طائرة شحن تابعة للحرس الوطني في ألاسكا أثناء توجههما إلى نويكسوت، ألاسكا، 29 نوفمبر 2022.

تحدث سانتا والسيدة كلوز مع طاقم طائرة شحن تابعة للحرس الوطني في ألاسكا أثناء توجههما إلى نويكسوت، ألاسكا، 29 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark Thiessen

تحدث سانتا والسيدة كلوز مع طاقم طائرة شحن تابعة للحرس الوطني في ألاسكا أثناء توجههما إلى نويكسوت، ألاسكا، 29 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabiancaمنظر جوي يظهر امرأة ترتدي زي بابا نويل وهي تركب مجدافًا بالقرب من شاطئ ماري إي سول في بيتروسيلا في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط. 20 ديسمبر 2022
منظر جوي يظهر امرأة ترتدي زي بابا نويل وهي تركب مجدافًا بالقرب من شاطئ ماري إي سول في بيتروسيلا في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط. 20 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
منظر جوي يظهر امرأة ترتدي زي بابا نويل وهي تركب مجدافًا بالقرب من شاطئ ماري إي سول في بيتروسيلا في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط. 20 ديسمبر 2022
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