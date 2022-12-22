https://sputnikarabic.ae/20221222/تسليم-إل-تشابو-الآسيوي-إلى-أستراليا-لمواجهة-تهم-تهريب-المخدرات-1071478359.html

تسليم "إل تشابو الآسيوي" إلى أستراليا لمواجهة تهم تهريب المخدرات

تسليم "إل تشابو الآسيوي" إلى أستراليا لمواجهة تهم تهريب المخدرات

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إلقاء القبض على رئيس عصابة عالمية لتهريب المخدرات، يطلق عليها اسم "آسيا إل تشابو"، بعد تسليمه من هولندا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T09:38+0000

2022-12-22T09:38+0000

2022-12-22T09:38+0000

العالم

أستراليا

محاولة تهريب

عصابة

إعتقال

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ووفقا للشرطة الفيدرالية الأسترالية، فإن الاعتقال جاء نتيجة لتحقيق طويل الأمد بشأن عصابة للجريمة المنظمة تعرف باسم "سام جور" أو "الشركة"، شاركت في تهريب مواد "ميثامفيتامين" إلى أستراليا تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.ولم تحدد الشرطة الشخص الذي اعتقل بالاسم، ولا تكشف عادة أسماء المعتقلين قبل المحاكمة.وقال شخص مطلع على القضية إن الرجل الذي تم اعتقاله هو المواطن الكندي تسي تشي لوب، أحد أبرز أباطرة المخدرات في العالم. يواجه عقوبة قصوى في السجن مدى الحياة.ويُشتبه في أن تسي تشي لوب (59 عامًا) يتزعم الكارتل الآسيوي الضخم المعروف باسم "سام غور"، المنتج والمورد الكبير للميثامفيتامين على مستوى العالم.ويُشبَّه تسي تشي لوب، وهو كندي من أصل صيني بأبرز مهربي المخدرات في المكسيك، خواكين غوسمان "إل تشابو".ومن المقرر أن يَمثُل أمام إحدى محاكم ملبورن الخميس بتهمة "التآمر لتهريب كميات تجارية من المخدرات" الخاضعة لضوابط حكومية، بعدما سلّمته هولندا إلى السلطات الأسترالية.

https://sputnikarabic.ae/20221221/السعودية-تعلن-القبض-على-413-شخصا-حاولوا-تهريب-12-طنا-من-المخدرات-1071463534.html

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العالم, أستراليا, محاولة تهريب, عصابة, إعتقال