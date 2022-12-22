تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:15 GMT 22.12.2022
05:41 GMT 22.12.2022
يقول موقع "هيل" إن الولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا قد تبدأ في التصرف بما يخدم مصالحها الخاصة، كما كان الحال مع انسحاب القوات من أفغانستان.
05:40 GMT 22.12.2022
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع الحفاظ على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، بغض النظر عن تركيبته الحزبية ( جمهورية كانت، أم ديمقراطية).
05:39 GMT 22.12.2022
05:39 GMT 22.12.2022
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة تريد سلاما يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا.
05:39 GMT 22.12.2022
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية.