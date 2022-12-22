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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071470598.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T05:41+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:41 GMT 22.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:15 GMT 22.12.2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
أنطونوف: القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تدمر الأسلحة الغربية بشكل منهجي
05:26 GMT
05:41 GMT 22.12.2022
إعلام: الولايات المتحدة يمكن أن تفعل مع أوكرانيا مثلما فعلت مع أفغانستان
يقول موقع "هيل" إن الولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا قد تبدأ في التصرف بما يخدم مصالحها الخاصة، كما كان الحال مع انسحاب القوات من أفغانستان.
05:40 GMT 22.12.2022
زيلينسكي يعول على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع الحفاظ على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، بغض النظر عن تركيبته الحزبية ( جمهورية كانت، أم ديمقراطية).
05:39 GMT 22.12.2022
يلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمة في جلسة عبر مؤتمرات الفيديو خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا
02:53 GMT
05:39 GMT 22.12.2022
الأمم المتحدة: نريد سلاما يستند إلى القانون الدولي في أوكرانيا
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة تريد سلاما يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا.
05:39 GMT 22.12.2022
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية.
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