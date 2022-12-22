عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20221222/تويتر-يوفر-عداد-قراءات-للتغريدات-على-غرار-يوتيوب-1071501115.html
‏"تويتر" يوفر عداد قراءات للتغريدات على غرار "يوتيوب"‏
‏"تويتر" يوفر عداد قراءات للتغريدات على غرار "يوتيوب"‏
تعمل منصة "تويتر" الأمريكية في الوقت الحالي على إضافة ميزة جديدة، هي عداد مشاهدات التغريدات ‏المنشورة، والذي يشبه إلى حد بعيد عداد المشاهدات في موقع "يوتيوب".‏ 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T18:27+0000
2022-12-22T18:29+0000
مجتمع
تويتر
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/90/1022949024_0:0:5794:3260_1920x0_80_0_0_29e5db4f3f01d98f2192a135067dc518.jpg
وستسمح هذه الميزة لجميع المستخدمين بالتحقق من عدد المشاهدات لجميع تغريداتهم.وفي السابق، كان المستخدمون الذين قاموا بالتغريد فقط يحسبون عدد المشاهدات باستخدام موقع "Tweet Analytics" (تحليلات التغريدات).وأفاد بعض مستخدمي "تويتر" بأن عداد قراءة التغريدات بدأ في الظهور في تغريداتهم الخاصة.وكتب المدير التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، أن "تويتر" سيطرح عداد مشاهدات التغريدات، وذلك "لكي يتمكن المستخدمون من معرفة عدد مرات مشاهدة التغريدة"، مضيفا أن "هذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديوهات".وأوضح إيلون ماسك أن عدد قرارة التغريدات "يظهر مدى حيوية "تويتر" أكثر مما قد يبدو، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من المستخدمين يقرأون التغريدات، دون أن يغردوا أو يردوا أو يعبروا عن إعجابهم بالتغريدات، لأن هذه إجراءات عامة"، وفق قوله.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/90/1022949024_855:0:5794:3704_1920x0_80_0_0_6cc83b9e0770b6a22e59d1ab1c8026c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تويتر, منوعات
تويتر, منوعات

‏"تويتر" يوفر عداد قراءات للتغريدات على غرار "يوتيوب"‏

18:27 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 18:29 GMT 22.12.2022)
© AFP 2022 / Leon Nealتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
تويتر
© AFP 2022 / Leon Neal
تابعنا عبرTelegram
تعمل منصة "تويتر" الأمريكية في الوقت الحالي على إضافة ميزة جديدة، هي عداد مشاهدات التغريدات ‏المنشورة، والذي يشبه إلى حد بعيد عداد المشاهدات في موقع "يوتيوب".‏
وستسمح هذه الميزة لجميع المستخدمين بالتحقق من عدد المشاهدات لجميع تغريداتهم.
وفي السابق، كان المستخدمون الذين قاموا بالتغريد فقط يحسبون عدد المشاهدات باستخدام موقع "Tweet Analytics" (تحليلات التغريدات).
وأفاد بعض مستخدمي "تويتر" بأن عداد قراءة التغريدات بدأ في الظهور في تغريداتهم الخاصة.
وكتب المدير التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، أن "تويتر" سيطرح عداد مشاهدات التغريدات، وذلك "لكي يتمكن المستخدمون من معرفة عدد مرات مشاهدة التغريدة"، مضيفا أن "هذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديوهات".
وأوضح إيلون ماسك أن عدد قرارة التغريدات "يظهر مدى حيوية "تويتر" أكثر مما قد يبدو، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من المستخدمين يقرأون التغريدات، دون أن يغردوا أو يردوا أو يعبروا عن إعجابهم بالتغريدات، لأن هذه إجراءات عامة"، وفق قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала