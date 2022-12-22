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https://sputnikarabic.ae/20221222/حقنة-خلايا-جذعية-في-القلب-تنقذ-حياة-طفل-بريطاني-1071487530.html
حقنة خلايا جذعية في القلب تنقذ حياة طفل بريطاني
حقنة خلايا جذعية في القلب تنقذ حياة طفل بريطاني
سجل مشفى بريطاني، اليوم الخميس، طفلا مولودا بعيب خلقي في القلب كأول شخص يحصل على حقنة من الخلايا الجذعية لترميم قلبه بعد الجراحة. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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ويبلغ الصبي الآن المسمى فينلي، عامين، ويعمل أطباؤه على تطوير نسخة مُحسَّنة من علاج الخلايا الجذعية لإصلاح قلوب المزيد من الأطفال في المستقبل.تعد عيوب القلب الخلقية هي أكثر أنواع العيوب الخلقية شيوعًا، حيث تؤثر على حوالي 1% من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ونفس النسبة في المملكة المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في المملكة المتحدة.وخضع فينلي لعملية قلب مفتوح بعد أربعة أيام من الولادة لتحريك الشرايين إلى وضعها الطبيعي.وظهرت مضاعفات بعد العملية التي استغرقت 12 ساعة، ومع تدهور وظيفة قلب فينلي، تلقى العلاج المستمر في وحدة العناية المركزة.وقالت ميليسا هود والدة فينلي في البيان "لقد حذرنا من أنه لا يستطيع التنبؤ بما ستكون عليه النتيجة. لكن ليس لدينا ما نخسره على الإطلاق، حيث كان علينا أن نحاول منح فينلي كل فرصة ممكنة للعيش".ومن حسن الحظ نجحت العملية التي ستصبح منطلقا لإنقاذ حياة المزيد من الأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20221221/علماء-يكتشفون-سر-الشيخوخة-ويؤكدون-أن-العلاج-سيقدم-بعد-3-سنوات-1071433926.html
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علوم
علوم

حقنة خلايا جذعية في القلب تنقذ حياة طفل بريطاني

12:43 GMT 22.12.2022
© Photo / Pixabayأمراض القلب
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Photo / Pixabay
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سجل مشفى بريطاني، اليوم الخميس، طفلا مولودا بعيب خلقي في القلب كأول شخص يحصل على حقنة من الخلايا الجذعية لترميم قلبه بعد الجراحة.
ويبلغ الصبي الآن المسمى فينلي، عامين، ويعمل أطباؤه على تطوير نسخة مُحسَّنة من علاج الخلايا الجذعية لإصلاح قلوب المزيد من الأطفال في المستقبل.
تعد عيوب القلب الخلقية هي أكثر أنواع العيوب الخلقية شيوعًا، حيث تؤثر على حوالي 1% من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ونفس النسبة في المملكة المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في المملكة المتحدة.
ووُلد الطفل فينلي بعيب خلقي يسمى "تبديل الشرايين الكبيرة"، مما يعني أن الشريانين الرئيسيين اللذين كان من المفترض أن ينقلا الدم من قلبه قد تغير موقعهما، وفقًا لبيان من جامعة بريستول في إنكلترا.
وخضع فينلي لعملية قلب مفتوح بعد أربعة أيام من الولادة لتحريك الشرايين إلى وضعها الطبيعي.
وظهرت مضاعفات بعد العملية التي استغرقت 12 ساعة، ومع تدهور وظيفة قلب فينلي، تلقى العلاج المستمر في وحدة العناية المركزة.
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بعد أسابيع من هذه الرعاية ، قدم الدكتور ماسيمو كابوتو، أستاذ جراحة القلب الخلقية في مدرسة بريستول الطبية ، لوالدي فينلي خيارًا آخر للنظر فيه: حقن الخلايا الجذعية التي يتم توصيلها مباشرة إلى القلب.
وقالت ميليسا هود والدة فينلي في البيان "لقد حذرنا من أنه لا يستطيع التنبؤ بما ستكون عليه النتيجة. لكن ليس لدينا ما نخسره على الإطلاق، حيث كان علينا أن نحاول منح فينلي كل فرصة ممكنة للعيش".
ومن حسن الحظ نجحت العملية التي ستصبح منطلقا لإنقاذ حياة المزيد من الأطفال.
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