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https://sputnikarabic.ae/20221222/خبير-زيارة-زيلينسكي-لواشنطن-تفاقم-الانقسام-في-الولايات-المتحدة-1071475761.html
خبير: زيارة زيلينسكي لواشنطن تفاقم الانقسام في الولايات المتحدة
خبير: زيارة زيلينسكي لواشنطن تفاقم الانقسام في الولايات المتحدة
يعتقد ماكسيم براتيرسكي، الأستاذ في كلية الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية الروسية، أن زيارة فلاديمير... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T08:45+0000
2022-12-22T08:45+0000
العالم
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "يظهر في التعليقات والدعاية الجمهورية كيف أن الخطاب المعادي لبايدن ينمو، وقد استخدمت زيارة زيلينسكي لزيادة انتقاداته. لا ينبغي الاعتقاد بأن عدد الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لديهم وجهة نظر مختلفة اختلافا جوهريا حول الصراع في أوكرانيا، يزيد، لكن الانقسام بين الأمريكيين يتزايد، ويستخدمون كييف كنقطة للاتهامات المتبادلة".وبحسب قوله، فإن المساعدة العسكرية التي ترسلها واشنطن إلى كييف صغيرة وليست من أفضل نوعية، ولا تبدو مهمة من الناحية الاستراتيجية.وأضاف الخبير: "من الصعب تحديد سبب وجود مثل هذا التضارب هنا، فقد يكون هذا عملية تشريعية أو تردد واشنطن بشأن الحاجة إلى مساعدة كييف".أصبحت زيارة فلاديمير زيلينسكي عاملاً ملفتًا للنظر للسياسة الداخلية أكثر منها للسياسة الخارجية، واستخدمت للضغط على الرئيس الأمريكي، وفقا للخبير.وتابع: "الاتهامات عادية، لكن الجمهوريين يضغطون بشكل أكبر: لأن بايدن يسحب الأموال من اقتصاد الدولة الضعيف. الناس لا يفهمون لماذا يجب عليهم التضحية بثروتهم من أجل بعض المناطق البعيدة التي لا يستطيع الجميع العثور عليها على الخريطة".وكان زيلينسكي قد وصل إلى واشنطن، يوم أمس الأربعاء، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وألقى كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.
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خبير: زيارة زيلينسكي لواشنطن تفاقم الانقسام في الولايات المتحدة

08:45 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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يعتقد ماكسيم براتيرسكي، الأستاذ في كلية الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية الروسية، أن زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة أظهرت مرة أخرى الانقسام المتزايد داخل المجتمع الأمريكي والنخب السياسية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "يظهر في التعليقات والدعاية الجمهورية كيف أن الخطاب المعادي لبايدن ينمو، وقد استخدمت زيارة زيلينسكي لزيادة انتقاداته. لا ينبغي الاعتقاد بأن عدد الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لديهم وجهة نظر مختلفة اختلافا جوهريا حول الصراع في أوكرانيا، يزيد، لكن الانقسام بين الأمريكيين يتزايد، ويستخدمون كييف كنقطة للاتهامات المتبادلة".
وبحسب قوله، فإن المساعدة العسكرية التي ترسلها واشنطن إلى كييف صغيرة وليست من أفضل نوعية، ولا تبدو مهمة من الناحية الاستراتيجية.
وأضاف الخبير: "من الصعب تحديد سبب وجود مثل هذا التضارب هنا، فقد يكون هذا عملية تشريعية أو تردد واشنطن بشأن الحاجة إلى مساعدة كييف".
أصبحت زيارة فلاديمير زيلينسكي عاملاً ملفتًا للنظر للسياسة الداخلية أكثر منها للسياسة الخارجية، واستخدمت للضغط على الرئيس الأمريكي، وفقا للخبير.
وتابع: "الاتهامات عادية، لكن الجمهوريين يضغطون بشكل أكبر: لأن بايدن يسحب الأموال من اقتصاد الدولة الضعيف. الناس لا يفهمون لماذا يجب عليهم التضحية بثروتهم من أجل بعض المناطق البعيدة التي لا يستطيع الجميع العثور عليها على الخريطة".
وكان زيلينسكي قد وصل إلى واشنطن، يوم أمس الأربعاء، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وألقى كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.
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