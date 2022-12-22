https://sputnikarabic.ae/20221222/رئيس-الوزراء-المصري-نعمل-من-أجل-تسريع-الإفراج-عن-السلع-الاستراتيجية-المحتجزة-لدى-الجمارك-1071491288.html
رئيس الوزراء المصري: نعمل من أجل تسريع الإفراج عن السلع الاستراتيجية المحتجزة لدى الجمارك
رئيس الوزراء المصري: نعمل من أجل تسريع الإفراج عن السلع الاستراتيجية المحتجزة لدى الجمارك
أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن حكومته تعمل بصورة مكثفة من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المحتجزة داخل الجمارك. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:43+0000
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ووفق تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، أوضح مدبولي أن الاهتمام ينصب على السلع الاسترتيجية والأساسية.وقال: "هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية"، معللا ذلك بـ "الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم".تصريحات مدبولي جاءت خلال ترؤسه اجتماع الحكومة صباح اليوم الخميس، والذي تم خلاله مناقشة العديد من القضايا الداخلية والخارجية.وأوضح أن تلك المنافذ ستظل تعمل "حتى نهاية شهر رمضان"، مؤكدا أن الحكومة تستهدف "إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق".يشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، كان قد أعلن الأحد الماضي، عن تشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيتراوح عددها من 10 إلى 15 سلعة.، على أن تتكون تلك اللجنة من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري، منوها بعدم وجود تسعير إجباري للسلع، وإنما سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.طالع أيضا: مصر… التموين توضح وضع المخزون الاستراتيجي من عدة سلع غذائية
https://sputnikarabic.ae/20221218/مصر-تشكيل-لجنة-عليا-لتحديد-سعر-عادل-للسلع-الاستراتيجية-1071316664.html
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء المصري: نعمل من أجل تسريع الإفراج عن السلع الاستراتيجية المحتجزة لدى الجمارك
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أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن حكومته تعمل بصورة مكثفة من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المحتجزة داخل الجمارك.
ووفق تصريحات
نقلها موقع "مصراوي"، أوضح مدبولي أن الاهتمام ينصب على السلع الاسترتيجية والأساسية.
وقال: "هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات
مع وزير المالية ومسؤولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية"، معللا ذلك بـ "الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم".
تصريحات مدبولي جاءت خلال ترؤسه اجتماع الحكومة صباح اليوم الخميس، والذي تم خلاله مناقشة العديد من القضايا الداخلية والخارجية.
وحول توفير السلع الأساسية للمواطنين، لفت مدبولي إلى أنه قد "تم التوافق أمس على بدء عمل المَنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل".
وأوضح أن تلك المنافذ ستظل تعمل "حتى نهاية شهر رمضان"، مؤكدا أن الحكومة تستهدف "إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق".
وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أنه وجه بضروة "توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجا".
يشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، كان قد أعلن الأحد الماضي، عن تشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيتراوح عددها من 10 إلى 15 سلعة.، على أن تتكون تلك اللجنة من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري، منوها بعدم وجود تسعير إجباري للسلع، وإنما سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.