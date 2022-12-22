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رئيس تشيلي يعلن عن خطط لفتح سفارة لبلاده في فلسطين
رئيس تشيلي يعلن عن خطط لفتح سفارة لبلاده في فلسطين
أعلن رئيس جمهورية تشيلي، غابرييل بوريك، اليوم الخميس، عن خطط لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في دولة فلسطين، إلى مستوى سفارة، قبل انتهاء فترة ولايته. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T08:24+0000
2022-12-22T08:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوريك، خلال كلمة ألقاها في النادي الفلسطيني، نقلتها المحطة الإذاعية "كوبراتيفا": "نخطط لرفع مستوى التمثيل الرسمي في فلسطين، والآن لدينا هناك قائم بالأعمال. ونخطط لفتح سفارة، قبل نهاية فترة تفويضنا".وأعرب الرئيس التشيلي عن أسفه، كون فلسطين ليست موجودة على الخرائط السياسية الدولية.يذكر أن تشيلي تملك مكتبا تمثيليا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تم افتتاحه في نيسان/أبريل 1998؛ في حين أن فلسطين لديها سفارة في سانتياغو.وفي عام 2011، اعترفت جمهورية تشيلي بفلسطين دولة مستقلة؛ ثم أيّدت انضمامها إلى "اليونيسكو".ويرتبط الشعبان التشيلي والفلسطيني بعلاقات وثيقة، وتبلغ أعداد الفلسطينيين في تشيلي حالياً نحو 300 ألف شخص؛ وبذلك تعتبر الجالية الفلسطينية الأكبر خارج الشرق الأوسط.ويعُرف عن الرئيس غابرييل بوريك بأنه أحد مناصري القضية الفلسطينية؛ وزار الضفة الغربية، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتقى الرئيس محمود عباس.ويشغل بوريك (36 عاما) منصبه في رئاسة جمهورية تشيلي، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2021.
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العالم, أخبار تشيلي, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار تشيلي, أخبار فلسطين اليوم

رئيس تشيلي يعلن عن خطط لفتح سفارة لبلاده في فلسطين

08:24 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 22.12.2022)
© AFP 2022 / JAAFAR ASHTIYEHفلسطيني يلوح بعلمه الوطني بالقرب من القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة في 11 نوفمبر 2022
فلسطيني يلوح بعلمه الوطني بالقرب من القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة في 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / JAAFAR ASHTIYEH
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أعلن رئيس جمهورية تشيلي، غابرييل بوريك، اليوم الخميس، عن خطط لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في دولة فلسطين، إلى مستوى سفارة، قبل انتهاء فترة ولايته.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوريك، خلال كلمة ألقاها في النادي الفلسطيني، نقلتها المحطة الإذاعية "كوبراتيفا": "نخطط لرفع مستوى التمثيل الرسمي في فلسطين، والآن لدينا هناك قائم بالأعمال. ونخطط لفتح سفارة، قبل نهاية فترة تفويضنا".
وأعرب الرئيس التشيلي عن أسفه، كون فلسطين ليست موجودة على الخرائط السياسية الدولية.
يذكر أن تشيلي تملك مكتبا تمثيليا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تم افتتاحه في نيسان/أبريل 1998؛ في حين أن فلسطين لديها سفارة في سانتياغو.
وفي عام 2011، اعترفت جمهورية تشيلي بفلسطين دولة مستقلة؛ ثم أيّدت انضمامها إلى "اليونيسكو".
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ويرتبط الشعبان التشيلي والفلسطيني بعلاقات وثيقة، وتبلغ أعداد الفلسطينيين في تشيلي حالياً نحو 300 ألف شخص؛ وبذلك تعتبر الجالية الفلسطينية الأكبر خارج الشرق الأوسط.
ويعُرف عن الرئيس غابرييل بوريك بأنه أحد مناصري القضية الفلسطينية؛ وزار الضفة الغربية، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتقى الرئيس محمود عباس.
ويشغل بوريك (36 عاما) منصبه في رئاسة جمهورية تشيلي، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2021.
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