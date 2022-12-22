https://sputnikarabic.ae/20221222/رسالة-من-الرئيس-الإسرائيلي-إلى-ملك-البحرين-بعد-أسابيع-من-زيارة-المنامة-1071483226.html

رسالة من الرئيس الإسرائيلي إلى ملك البحرين بعد أسابيع من زيارة المنامة

رسالة من الرئيس الإسرائيلي إلى ملك البحرين بعد أسابيع من زيارة المنامة

تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أعرب فيها عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T11:33+0000

2022-12-22T11:33+0000

2022-12-22T11:33+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

البحرين

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064872624_0:116:1118:745_1920x0_80_0_0_5614a60b71c00ca4695fa5e1b98c85b4.jpg

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "عاهل البلاد تلقى رسالة خطية من رئيس إسرائيل تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين"، وذلك بعد مرور 18 يوما على أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل إلى البحرين.ووجه الرئيس الإسرائيلي الشكر لملك البحرين عما وجده من حفاوة خلال زيارته للمملكة، وتقديره لجهود دفع علاقات البلدين، مهنأ الملك بذكرى قيام الدولة البحرينية كدولة عربية مسلمة على يد أحمد الفاتح عام 1783.يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، قد زار المنامة في الرابع من الشهر الجاري، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.ووصف هرتزوغ الزيارة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام" وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.

https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-خارجية-البحرين-أتطلع-للعمل-مع-نتنياهو-1070832569.html

إسرائيل

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, العالم العربي