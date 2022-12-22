https://sputnikarabic.ae/20221222/رسالة-من-الرئيس-الإسرائيلي-إلى-ملك-البحرين-بعد-أسابيع-من-زيارة-المنامة-1071483226.html
رسالة من الرئيس الإسرائيلي إلى ملك البحرين بعد أسابيع من زيارة المنامة
رسالة من الرئيس الإسرائيلي إلى ملك البحرين بعد أسابيع من زيارة المنامة
تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أعرب فيها عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:33+0000
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وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "عاهل البلاد تلقى رسالة خطية من رئيس إسرائيل تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين"، وذلك بعد مرور 18 يوما على أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل إلى البحرين.ووجه الرئيس الإسرائيلي الشكر لملك البحرين عما وجده من حفاوة خلال زيارته للمملكة، وتقديره لجهود دفع علاقات البلدين، مهنأ الملك بذكرى قيام الدولة البحرينية كدولة عربية مسلمة على يد أحمد الفاتح عام 1783.يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، قد زار المنامة في الرابع من الشهر الجاري، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.ووصف هرتزوغ الزيارة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام" وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-خارجية-البحرين-أتطلع-للعمل-مع-نتنياهو-1070832569.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, العالم العربي
رسالة من الرئيس الإسرائيلي إلى ملك البحرين بعد أسابيع من زيارة المنامة
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تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أعرب فيها عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته المنامة.
وأفادت وكالة
الأنباء البحرينية، بأن "عاهل البلاد تلقى رسالة خطية من رئيس إسرائيل تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين"، وذلك بعد مرور 18 يوما على أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل إلى البحرين.
ووجه الرئيس الإسرائيلي الشكر لملك البحرين عما وجده من حفاوة خلال زيارته للمملكة، وتقديره لجهود دفع علاقات البلدين، مهنأ الملك بذكرى قيام الدولة البحرينية كدولة عربية مسلمة على يد أحمد الفاتح عام 1783.
يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، قد زار المنامة في الرابع من الشهر الجاري، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ووصف هرتزوغ الزيارة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام" وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.
ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.