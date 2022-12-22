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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/زاخاروفا-تصريحات-كيربي-حول-تنفيذ-كييف-عمليات-عسكرية-في-القرم-تؤكد-تورط-واشنطن-1071483086.html
زاخاروفا: تصريحات كيربي حول تنفيذ كييف عمليات عسكرية في القرم تؤكد تورط واشنطن
زاخاروفا: تصريحات كيربي حول تنفيذ كييف عمليات عسكرية في القرم تؤكد تورط واشنطن
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بيان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي،... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:32+0000
2022-12-22T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "في الواقع هذا بدا وكأنه اعتراف آخر بالمشاركة الفعلية للأمريكيين في الأعمال العدائية إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا".وفي وقت سابق ، قال كيربي إن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط والقيام بعمليات عسكرية في شبه جزيرة القرم، لأنها تعتبر شبه الجزيرة أراض أوكرانية.وأجرت سلطات القرم الاستفتاء بعد الانقلاب بأوكرانيا، في فبراير/شباط 2014. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم "أرضًا محتلة مؤقتًا".ومن جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارًا، بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بشكل ديمقراطي، بامتثال تام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لصالح لم الشمل مع روسيا. ووفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم "مغلقة تمامًا".
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زاخاروفا: تصريحات كيربي حول تنفيذ كييف عمليات عسكرية في القرم تؤكد تورط واشنطن

11:32 GMT 22.12.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بيان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، حول حق كييف في إجراء عمليات عسكرية على أراضي القرم يؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "في الواقع هذا بدا وكأنه اعتراف آخر بالمشاركة الفعلية للأمريكيين في الأعمال العدائية إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا".

"الجيش الأوكراني أصبح جيش مرتزقة من أسلحة ومدربين أجانب. مرتزقة مباشرة من دول أجنبية من الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة. الحقائق المذكورة أعلاه تؤكد أن الغرب الجماعي مستعد لمواجهة طويلة مع روسيا. وبغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الغرب تسليح نظام النازيين الجدد في كييف، فإن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد الأعمال العدائية وغض الطرف عن الجرائم الوحشية بشكل ساخر وغير كفؤ، وسيفشلون ولن ينجحوا من حيث المبدأ".

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
وفي وقت سابق ، قال كيربي إن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط والقيام بعمليات عسكرية في شبه جزيرة القرم، لأنها تعتبر شبه الجزيرة أراض أوكرانية.

ويذكر أنه في مارس/ آذار 2014 ، أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد الاستفتاء الذي أجري هناك، حيث صوت 96.77% من الناخبين بالقرم و 95.6% من سكان سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا.

وأجرت سلطات القرم الاستفتاء بعد الانقلاب بأوكرانيا، في فبراير/شباط 2014. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم "أرضًا محتلة مؤقتًا".
ومن جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارًا، بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بشكل ديمقراطي، بامتثال تام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لصالح لم الشمل مع روسيا. ووفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم "مغلقة تمامًا".
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