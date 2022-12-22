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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-للكونغرس-الأمريكي-قواتنا-قادرة-على-تشغيل-الدبابات-والطائرات-الأمريكية-1071469079.html
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T02:01+0000
2022-12-22T02:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مراسل فوكس نيوز إنه من المتوقع أن يطلب زيلينسكي من الكونغرس أنظمة دفاع جوي باتريوت إضافية وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيدة المدى (ATACMS) والذخيرة العنقودية DPICM ودبابات القتال الأمريكية وبدء تدريب الطيارين. وقت سبق، الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة
https://sputnikarabic.ae/20221222/إصابة-المدير-السابق-لمؤسسة-روس-كوسموس-الروسية-جراء-قصف-أوكراني-في-دونيتسك-1071468771.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية

02:01 GMT 22.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مراسل فوكس نيوز إنه من المتوقع أن يطلب زيلينسكي من الكونغرس أنظمة دفاع جوي باتريوت إضافية وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيدة المدى (ATACMS) والذخيرة العنقودية DPICM ودبابات القتال الأمريكية وبدء تدريب الطيارين.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
إصابة المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية جراء قصف أوكراني في دونيتسك
00:42 GMT
وقت سبق، الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:15 GMT
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