https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-للكونغرس-الأمريكي-قواتنا-قادرة-على-تشغيل-الدبابات-والطائرات-الأمريكية-1071469079.html
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T02:01+0000
2022-12-22T02:01+0000
2022-12-22T02:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مراسل فوكس نيوز إنه من المتوقع أن يطلب زيلينسكي من الكونغرس أنظمة دفاع جوي باتريوت إضافية وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيدة المدى (ATACMS) والذخيرة العنقودية DPICM ودبابات القتال الأمريكية وبدء تدريب الطيارين. وقت سبق، الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة
https://sputnikarabic.ae/20221222/إصابة-المدير-السابق-لمؤسسة-روس-كوسموس-الروسية-جراء-قصف-أوكراني-في-دونيتسك-1071468771.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك
. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مراسل فوكس نيوز إنه من المتوقع أن يطلب زيلينسكي من الكونغرس أنظمة دفاع جوي باتريوت إضافية وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيدة المدى (ATACMS) والذخيرة العنقودية DPICM ودبابات القتال الأمريكية وبدء تدريب الطيارين.
وقت سبق، الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة