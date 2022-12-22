https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-يحظى-بمباركة-بايدن-لاستمرار-الصراع-1071497484.html
زيلينسكي يحظى بمباركة بايدن لاستمرار الصراع
زيلينسكي يحظى بمباركة بايدن لاستمرار الصراع
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي من واشنطن يستبعد أي سلام مع روسيا؛ نتنياهو ينجح بتشكيل حكومته مع شركائه من اليمين المتطرف؛ مؤتمر "بغداد 2" لدعم أمن العراق... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T16:31+0000
2022-12-22T16:31+0000
2022-12-22T16:31+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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زيلينسكي يحظى بمباركة بايدن لاستمرار الصراع
زيلينسكي يحظى بمباركة بايدن لاستمرار الصراع
يقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة إلى واشنطن، قال خلالها إنه عرض على الرئيس جو بايدن خطوات محددة بشأن الطريقة التي يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة في تسهيل التوصل إلى صيغة سلام مع روسيا. فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب محادثته مع زيلينسكي، عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقية 374 مليون دولار.حول هذا الموضوع، قال المستشار السياسي، حامد فارس لـ"حصاد الأسبوع": خبير: حكومة نتنياهو ستسرع ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيينأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أنه نجح في تشكيل حكومته مع شركائه من الأحزاب اليمينية المتطرفة.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد الأسبوع " الخبير بالشأن الإسرائيلي، أحمد رفيق عوض قائلا: التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
زيلينسكي يحظى بمباركة بايدن لاستمرار الصراع
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي من واشنطن يستبعد أي سلام مع روسيا؛ نتنياهو ينجح بتشكيل حكومته مع شركائه من اليمين المتطرف؛ مؤتمر "بغداد 2" لدعم أمن العراق واستقرار اقتصاده.
يقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة إلى واشنطن، قال خلالها إنه عرض على الرئيس جو بايدن خطوات محددة بشأن الطريقة التي يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة في تسهيل التوصل إلى صيغة سلام مع روسيا. فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب محادثته مع زيلينسكي، عن مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقية 374 مليون دولار.
حول هذا الموضوع، قال المستشار السياسي، حامد فارس لـ"حصاد الأسبوع":
"الإدارة الأمريكية تسعى لتأجيج الصراع واستغلال الوقت لاستنزاف روسيا وتنفيذ مخططاتها في الداخل الأوكراني، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار، وبايدن يتحكم بشكل خبيث بزيلينسكي كشخص وأيضا بأوكرانيا ككل وبالغرب أيضا، من أجل تحقيق أهدافه ومنها وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مع غياب ضغط أمريكي حقيقي على زيلينسكي للجلوس إلى طاولة الحوار".
خبير: حكومة نتنياهو ستسرع ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أنه نجح في تشكيل حكومته مع شركائه من الأحزاب اليمينية المتطرفة.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد الأسبوع " الخبير بالشأن الإسرائيلي، أحمد رفيق عوض قائلا:
"ستلاحق هذه الحكومة الفلسطينيين وستسرّع عملية ضم الضفة الغربية وتهويد المسجد الاقصى والقدس وتعطيل المفاوضات وستعمل على طرد الفلسطينيين وممكن أن يكون هناك تصعيدا ميدانيا كبيرا، لذلك لا يوجد أي تفاؤل بهذه الحكومة، أما بالنسبة للغرب فهو منافق بقبوله هذه الحكومة التي ينتقدها شكليا ويتعامل معها فعليا".
التفاصيل في الملف الصوتي...