https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-يستبعد-أي-تسوية-على-الأراضي-مع-روسيا-1071469397.html

زيلينسكي يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا

زيلينسكي يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا

استبعد فلاديمير زيلينسكي أي تسوية على الأراضي مع روسيا، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما هو "السلام العادل" مع روسيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T02:53+0000

2022-12-22T02:53+0000

2022-12-22T02:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: "سلام عادل؟ لا أعرف. لا أعرف ما هو السلام العادل. إنه وصف فلسفي للغاية".وتابع: "بالنسبة لكل منا، يبدو السلام العادل مختلفا. بالنسبة لي، كرئيس، فإن السلام العادل يعني عدم جواز التسويات المتعلقة بسيادة وحرية ووحدة أراضي بلادي، والتعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن العدوان الروسي".وفي السياق أشار بايدن إلى أن "عدم استعداد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام "لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التسوية" وأعرب عن ثقته في أن أوكرانيا، بمساعدة الغرب، يمكن أن تنتصر.بدوره، قال زيلينسكي: "أريد حقا أن ننتصر معا. لا، لا أريد ذلك، لكنني متأكد من ذلك".يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-للكونغرس-الأمريكي-قواتنا-قادرة-على-تشغيل-الدبابات-والطائرات-الأمريكية-1071469079.html

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