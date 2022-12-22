عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-يستبعد-أي-تسوية-على-الأراضي-مع-روسيا-1071469397.html
زيلينسكي يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا
زيلينسكي يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا
استبعد فلاديمير زيلينسكي أي تسوية على الأراضي مع روسيا، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما هو "السلام العادل" مع روسيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T02:53+0000
2022-12-22T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070237457_562:672:3009:2048_1920x0_80_0_0_88eb759e15e9a8682496dc08b476397c.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: "سلام عادل؟ لا أعرف. لا أعرف ما هو السلام العادل. إنه وصف فلسفي للغاية".وتابع: "بالنسبة لكل منا، يبدو السلام العادل مختلفا. بالنسبة لي، كرئيس، فإن السلام العادل يعني عدم جواز التسويات المتعلقة بسيادة وحرية ووحدة أراضي بلادي، والتعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن العدوان الروسي".وفي السياق أشار بايدن إلى أن "عدم استعداد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام "لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التسوية" وأعرب عن ثقته في أن أوكرانيا، بمساعدة الغرب، يمكن أن تنتصر.بدوره، قال زيلينسكي: "أريد حقا أن ننتصر معا. لا، لا أريد ذلك، لكنني متأكد من ذلك".يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-للكونغرس-الأمريكي-قواتنا-قادرة-على-تشغيل-الدبابات-والطائرات-الأمريكية-1071469079.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070237457_869:699:2668:2048_1920x0_80_0_0_2598964f0f823d5b849f30beb6850b43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

زيلينسكي يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا

02:53 GMT 22.12.2022
© AP Photo / Willy Kurniawan/Poolيلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمة في جلسة عبر مؤتمرات الفيديو خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
يلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمة في جلسة عبر مؤتمرات الفيديو خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Willy Kurniawan/Pool
تابعنا عبرTelegram
استبعد فلاديمير زيلينسكي أي تسوية على الأراضي مع روسيا، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما هو "السلام العادل" مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: "سلام عادل؟ لا أعرف. لا أعرف ما هو السلام العادل. إنه وصف فلسفي للغاية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية
02:01 GMT
وتابع: "بالنسبة لكل منا، يبدو السلام العادل مختلفا. بالنسبة لي، كرئيس، فإن السلام العادل يعني عدم جواز التسويات المتعلقة بسيادة وحرية ووحدة أراضي بلادي، والتعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن العدوان الروسي".
وفي السياق أشار بايدن إلى أن "عدم استعداد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام "لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التسوية" وأعرب عن ثقته في أن أوكرانيا، بمساعدة الغرب، يمكن أن تنتصر.
بدوره، قال زيلينسكي: "أريد حقا أن ننتصر معا. لا، لا أريد ذلك، لكنني متأكد من ذلك".
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала