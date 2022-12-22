https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-يعوّل-على-دعم-الكونغرس-الأمريكي-لأوكرانيا-1071469994.html
زيلينسكي يعوّل على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا
زيلينسكي يعوّل على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا
أكد فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع الحفاظ على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، بغض النظر عن تركيبته الحزبية ( جمهورية كانت، أم ديمقراطية). 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T04:36+0000
2022-12-22T04:36+0000
2022-12-22T04:36+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: "بغض النظر عن التغييرات في الكونغرس، أنا واثق من دعم الحزبين والمجلسين".وستنتقل السيطرة في مجلس النواب إلى المعارضة الجمهورية اعتبارا من يناير/كانون الثاني، فيما يؤكد الجمهوريون ضرورة التخلي عن إصدار "شيكات مفتوحة" لأوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يعوّل على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا
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أكد فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع الحفاظ على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، بغض النظر عن تركيبته الحزبية ( جمهورية كانت، أم ديمقراطية).
واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: "بغض النظر عن التغييرات في الكونغرس، أنا واثق من دعم الحزبين والمجلسين".
وستنتقل السيطرة في مجلس النواب إلى المعارضة الجمهورية اعتبارا من يناير/كانون الثاني، فيما يؤكد الجمهوريون ضرورة التخلي عن إصدار "شيكات مفتوحة" لأوكرانيا.