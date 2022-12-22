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زيلينسكي يعوّل على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا
زيلينسكي يعوّل على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا
أكد فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع الحفاظ على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، بغض النظر عن تركيبته الحزبية ( جمهورية كانت، أم ديمقراطية). 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T04:36+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: "بغض النظر عن التغييرات في الكونغرس، أنا واثق من دعم الحزبين والمجلسين".وستنتقل السيطرة في مجلس النواب إلى المعارضة الجمهورية اعتبارا من يناير/كانون الثاني، فيما يؤكد الجمهوريون ضرورة التخلي عن إصدار "شيكات مفتوحة" لأوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يعوّل على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا

04:36 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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أكد فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع الحفاظ على دعم الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا، بغض النظر عن تركيبته الحزبية ( جمهورية كانت، أم ديمقراطية).
واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء: "بغض النظر عن التغييرات في الكونغرس، أنا واثق من دعم الحزبين والمجلسين".

وستنتقل السيطرة في مجلس النواب إلى المعارضة الجمهورية اعتبارا من يناير/كانون الثاني، فيما يؤكد الجمهوريون ضرورة التخلي عن إصدار "شيكات مفتوحة" لأوكرانيا.
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