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https://sputnikarabic.ae/20221222/صحيفة-تكشف-اختلاف-الأهداف-بين-زيلينسكي-وبايدن-خلال-لقائهما-في-واشنطن-1071506287.html
صحيفة: مصادر في البيت الأبيض تكشف اختلاف الأهداف بين زيلينسكي وبايدن خلال لقائهما
صحيفة: مصادر في البيت الأبيض تكشف اختلاف الأهداف بين زيلينسكي وبايدن خلال لقائهما
رغم الأهمية التي منحتها كل من واشنطن وكييف لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، فإن التوافق في وجهات النظر لم يكن كبيرا بينه وبين... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T21:35+0000
2022-12-22T21:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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في حين أن الهدف المشترك من الزيارة التي بدأت في البيت الأبيض واختتمت في الكونغرس، كان يدور حول ضمان دعم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب لتمرير حزمة 47 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، كانت هناك أوجه اختلاف لدى كل جانب.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إن بايدن كان يرغب في مناقشة موقف زيلينسكي بشأن الدبلوماسية، ومعرفة تقييم واحتياجاته لقبول التفاوض في "أقوى موقف ممكن"، ما يمكن من بدء مناقشات مع موسكو.وقالت المصادر إنه داخل إدارة بايدن يوجد نقاش مستمر حول استراتيجيات الخروج، وهناك 3 سيناريوهات مختلفة، منها خطة السلام التي اقترحها زيلينسكي الشهر الماضي وتتضمن "انسحاب روسيا" من جميع المناطق التي انضمت إليها.ويشمل هذا السيناريو أيضا تنازل روسيا عن شبه جزيرة القرم التي أعيد توحيدها مع البلاد في عام 2014 عقب انقلاب كييف، وهناك سيناريو آخر هو "تراجع روسيا إلى خطوط 2014"، والسيناريو الثالث يشمل "انسحاب روسيا" من دونباس دون التنازل عن شبه جزيرة القرم، على حد تعبيير المصادر للصحيفة.لكن زيلينسكي يتمسك بدعم السيناريو الأول فقط، وخلال اللقاء حاول بايدن الاستفسار عن وجهة نظر الرئيس الاوكراني في كيفية تحقيق ذلك، لكن المصادر قالت إن المناقشة كانت نظرية، ولا توجد مؤشرات على أن "روسيا مهتمة بالتفاوض".في المقابل، كان ينشغل زيلينسكي بعرض طلبه للحصول على أسلحة أكثر قوة، من أجل شن "هجوم مكثف ضد القوات الروسية" العام المقبل، ومع ذلك، كانت "هناك القليل من المؤشرات على أنه كان موفقا في هذا المسعى".تريد أوكرانيا من الولايات المتحدة أسلحة من بينها، أحدث جيل من الدبابات القتالية والصواريخ بعيدة المدى، وهو ترفضه واشنطن، فيما ضمنت في أحدث حزمة مساعدة وقيمتها 1.8 مليار دولار، صواريخ "باتريوت" الدفاعية.يرى البنتاغون أن كييف تمتلك بالفعل عددا كافيا من دبابات "إم 1 أبرامز"، التي طلبها الأوكرانيون، وهي مركبة معقدة التشغيل. لكن بالنسبة للصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن "تصل داخل الأراضي الروسية"، فقد كرر بايدن أن "الناتو" لا يريد الدخول في حرب مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221221/زيلينسكي-يصل-إلى-قاعدة-عسكرية-في-الولايات-المتحدة-قبل-التوجه-إلى-البيت-الأبيض-1071464447.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

صحيفة: مصادر في البيت الأبيض تكشف اختلاف الأهداف بين زيلينسكي وبايدن خلال لقائهما

21:35 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 21:40 GMT 22.12.2022)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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رغم الأهمية التي منحتها كل من واشنطن وكييف لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، فإن التوافق في وجهات النظر لم يكن كبيرا بينه وبين نظيره الأمريكي جو بايدن.
في حين أن الهدف المشترك من الزيارة التي بدأت في البيت الأبيض واختتمت في الكونغرس، كان يدور حول ضمان دعم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب لتمرير حزمة 47 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، كانت هناك أوجه اختلاف لدى كل جانب.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إن بايدن كان يرغب في مناقشة موقف زيلينسكي بشأن الدبلوماسية، ومعرفة تقييم واحتياجاته لقبول التفاوض في "أقوى موقف ممكن"، ما يمكن من بدء مناقشات مع موسكو.
وقالت المصادر إنه داخل إدارة بايدن يوجد نقاش مستمر حول استراتيجيات الخروج، وهناك 3 سيناريوهات مختلفة، منها خطة السلام التي اقترحها زيلينسكي الشهر الماضي وتتضمن "انسحاب روسيا" من جميع المناطق التي انضمت إليها.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
زيلينسكي يصل إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى البيت الأبيض
أمس, 16:49 GMT
ويشمل هذا السيناريو أيضا تنازل روسيا عن شبه جزيرة القرم التي أعيد توحيدها مع البلاد في عام 2014 عقب انقلاب كييف، وهناك سيناريو آخر هو "تراجع روسيا إلى خطوط 2014"، والسيناريو الثالث يشمل "انسحاب روسيا" من دونباس دون التنازل عن شبه جزيرة القرم، على حد تعبيير المصادر للصحيفة.
لكن زيلينسكي يتمسك بدعم السيناريو الأول فقط، وخلال اللقاء حاول بايدن الاستفسار عن وجهة نظر الرئيس الاوكراني في كيفية تحقيق ذلك، لكن المصادر قالت إن المناقشة كانت نظرية، ولا توجد مؤشرات على أن "روسيا مهتمة بالتفاوض".
في المقابل، كان ينشغل زيلينسكي بعرض طلبه للحصول على أسلحة أكثر قوة، من أجل شن "هجوم مكثف ضد القوات الروسية" العام المقبل، ومع ذلك، كانت "هناك القليل من المؤشرات على أنه كان موفقا في هذا المسعى".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: لم نسمع كلمات من بايدن وزيلينسكي حول الاستعداد لسماع مخاوفنا
09:54 GMT
تريد أوكرانيا من الولايات المتحدة أسلحة من بينها، أحدث جيل من الدبابات القتالية والصواريخ بعيدة المدى، وهو ترفضه واشنطن، فيما ضمنت في أحدث حزمة مساعدة وقيمتها 1.8 مليار دولار، صواريخ "باتريوت" الدفاعية.
يرى البنتاغون أن كييف تمتلك بالفعل عددا كافيا من دبابات "إم 1 أبرامز"، التي طلبها الأوكرانيون، وهي مركبة معقدة التشغيل. لكن بالنسبة للصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن "تصل داخل الأراضي الروسية"، فقد كرر بايدن أن "الناتو" لا يريد الدخول في حرب مع روسيا.
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Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMT
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