https://sputnikarabic.ae/20221222/ضحايا-الأطفال-في-اليمن-بين-القتل-والتجنيد-1071479413.html
ضحايا الأطفال في اليمن بين القتل والتجنيد
ضحايا الأطفال في اليمن بين القتل والتجنيد
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أحدث إحصاءاتها عن ضحايا حرب اليمن من الأطفال كاشفة عن بيانات صادمة في هذا الصدد. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T10:00+0000
2022-12-22T10:00+0000
2022-12-22T10:00+0000
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ونقلت شبكة "يورونيوز" عن المنظمة قولها بأن عدد ضحايا حرب اليمن بلغ 11 ألفا من بينهم أكثر من 3700 قتيل، وأربعة آلاف طفل مجند من بينهم 91 فتاة.
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انفوجرافيك, инфографика
ضحايا الأطفال في اليمن بين القتل والتجنيد
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أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أحدث إحصاءاتها عن ضحايا حرب اليمن من الأطفال كاشفة عن بيانات صادمة في هذا الصدد.
ونقلت شبكة
"يورونيوز" عن المنظمة قولها بأن عدد ضحايا حرب اليمن بلغ 11 ألفا من بينهم أكثر من 3700 قتيل، وأربعة آلاف طفل مجند من بينهم 91 فتاة.