https://sputnikarabic.ae/20221222/على-خطى-الحكماء-السوريين-عمل-فني-روسي-يتحدث-عن-المناطق-الأثرية-في-سوريا-وإعادة-ترميمها-1071493383.html

"على خطى الحكماء السوريين"... عمل فني روسي يتحدث عن المناطق الأثرية في سوريا وإعادة ترميمها

"على خطى الحكماء السوريين"... عمل فني روسي يتحدث عن المناطق الأثرية في سوريا وإعادة ترميمها

يعرض على قناة "روسيا -كلتورا" مسلسل وثائقي بعنوان "على خطى الحكماء السوريين"، يظهر عمل علماء الآثار الروس في سوريا للحفاظ على التراث الثقافي العالمي. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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يتكون المسلسل من خمس حلقات يتم عرضه في الفترة الممتدة من 26 ولغاية 30 ديسمبر/ كانون الأول، ففي عام 2021، وبحماية من الجيش الروسي بدأ علماء الآثار من سانت بطرسبورغ مشروعا حكوميا كبيرا يتمثل بـ"إنقاذ الكنائس المسيحية الأولى في سوريا".وبفضل هذا العمل سيتمكن المشاهدون من رؤية هذه المناطق الأثرية وكيف تتم عملية الترميم.مضيفة أنه سيكون هناك 3 حلقات وفيلم طويل حول العصور القديمة مثل تل براق وحلب، وسنقوم بكتابته على أكثر من لغة ليتم عرضه في المهرجانات بكل أنحاء العالم.وحول سبب اختيار معلولا من ضمن العمل قالت أكسانا: "إنه اختيار شخصي فعندما قالوا لي يوجد قرية يتكلم سكانها لغة السيد المسيح، لم أكن أستطيع رفض زيارتها، وثانيا أصبحت هذه المنطقة تعطيني القوة، فهذه القرية الصغيرة في الجبال التي فيها كل بيت يوجد مكان الحائط قطعة من جرف صخري بالإضافة لسكانها، الذين صنعوا كل هذا وكيف تمكنوا من ذلك".مشيرة إلى قصة أثارت فيها الكثير من المشاعر، قائلة: "هناك تعرفنا على الخوري طاهر الذي قال أن أعياد الميلاد قريبة، هل يمكنكم إحضار الحلويات للأطفال، ونحن بالتأكيد أحضرنا لهم الحلويات، و25 يناير/ كانون الثاني بعد سنة، أرسل لي 450 صورة وكل صورة فيها طفل وراهبة وهدية وبابانويل وسنيغورشكا".يذكر أن هذا المسلسل سيتم عرضه في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو، على قناة "روسيا-كلتورا" من 26 ولغاية 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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