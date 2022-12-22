عربي
https://sputnikarabic.ae/20221222/على-خطى-الحكماء-السوريين-عمل-فني-روسي-يتحدث-عن-المناطق-الأثرية-في-سوريا-وإعادة-ترميمها-1071493383.html
"على خطى الحكماء السوريين"... عمل فني روسي يتحدث عن المناطق الأثرية في سوريا وإعادة ترميمها
"على خطى الحكماء السوريين"... عمل فني روسي يتحدث عن المناطق الأثرية في سوريا وإعادة ترميمها
يعرض على قناة "روسيا -كلتورا" مسلسل وثائقي بعنوان "على خطى الحكماء السوريين"، يظهر عمل علماء الآثار الروس في سوريا للحفاظ على التراث الثقافي العالمي. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T14:37+0000
2022-12-22T14:47+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102018/47/1020184759_0:1:4321:2431_1920x0_80_0_0_f7eb0fde3ac152a75da74f5830126413.jpg
يتكون المسلسل من خمس حلقات يتم عرضه في الفترة الممتدة من 26 ولغاية 30 ديسمبر/ كانون الأول، ففي عام 2021، وبحماية من الجيش الروسي بدأ علماء الآثار من سانت بطرسبورغ مشروعا حكوميا كبيرا يتمثل بـ"إنقاذ الكنائس المسيحية الأولى في سوريا".وبفضل هذا العمل سيتمكن المشاهدون من رؤية هذه المناطق الأثرية وكيف تتم عملية الترميم.مضيفة أنه سيكون هناك 3 حلقات وفيلم طويل حول العصور القديمة مثل تل براق وحلب، وسنقوم بكتابته على أكثر من لغة ليتم عرضه في المهرجانات بكل أنحاء العالم.وحول سبب اختيار معلولا من ضمن العمل قالت أكسانا: "إنه اختيار شخصي فعندما قالوا لي يوجد قرية يتكلم سكانها لغة السيد المسيح، لم أكن أستطيع رفض زيارتها، وثانيا أصبحت هذه المنطقة تعطيني القوة، فهذه القرية الصغيرة في الجبال التي فيها كل بيت يوجد مكان الحائط قطعة من جرف صخري بالإضافة لسكانها، الذين صنعوا كل هذا وكيف تمكنوا من ذلك".مشيرة إلى قصة أثارت فيها الكثير من المشاعر، قائلة: "هناك تعرفنا على الخوري طاهر الذي قال أن أعياد الميلاد قريبة، هل يمكنكم إحضار الحلويات للأطفال، ونحن بالتأكيد أحضرنا لهم الحلويات، و25 يناير/ كانون الثاني بعد سنة، أرسل لي 450 صورة وكل صورة فيها طفل وراهبة وهدية وبابانويل وسنيغورشكا".يذكر أن هذا المسلسل سيتم عرضه في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو، على قناة "روسيا-كلتورا" من 26 ولغاية 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221019/خبراء-الآثار-الروس-والسوريين-يبدؤون-بإعادة-إعمار-قوس-النصر-التدمري-فيديو-وصور-1069245020.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102018/47/1020184759_538:0:3781:2432_1920x0_80_0_0_06ab19fefee81371d0cde8a6b621678b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري

"على خطى الحكماء السوريين"... عمل فني روسي يتحدث عن المناطق الأثرية في سوريا وإعادة ترميمها

14:37 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 14:47 GMT 22.12.2022)
© Sputnik مدينة "معلولا" الأثرية
مدينة معلولا الأثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يعرض على قناة "روسيا -كلتورا" مسلسل وثائقي بعنوان "على خطى الحكماء السوريين"، يظهر عمل علماء الآثار الروس في سوريا للحفاظ على التراث الثقافي العالمي.
يتكون المسلسل من خمس حلقات يتم عرضه في الفترة الممتدة من 26 ولغاية 30 ديسمبر/ كانون الأول، ففي عام 2021، وبحماية من الجيش الروسي بدأ علماء الآثار من سانت بطرسبورغ مشروعا حكوميا كبيرا يتمثل بـ"إنقاذ الكنائس المسيحية الأولى في سوريا".
وبفضل هذا العمل سيتمكن المشاهدون من رؤية هذه المناطق الأثرية وكيف تتم عملية الترميم.

تحدثت عن هذا العمل وانطباعها عن سوريا في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، منتجة العمل أكسانا فلاديميروفنا، قائلة : "هو أي شيء من أين بدأ، أي دليل أو أثر ثقافي بدأ من هناك وله جذور من سوريا، لا أستطيع التصديق أن كل هذا موجود في دولة واحدة".

مضيفة أنه سيكون هناك 3 حلقات وفيلم طويل حول العصور القديمة مثل تل براق وحلب، وسنقوم بكتابته على أكثر من لغة ليتم عرضه في المهرجانات بكل أنحاء العالم.
وحول سبب اختيار معلولا من ضمن العمل قالت أكسانا: "إنه اختيار شخصي فعندما قالوا لي يوجد قرية يتكلم سكانها لغة السيد المسيح، لم أكن أستطيع رفض زيارتها، وثانيا أصبحت هذه المنطقة تعطيني القوة، فهذه القرية الصغيرة في الجبال التي فيها كل بيت يوجد مكان الحائط قطعة من جرف صخري بالإضافة لسكانها، الذين صنعوا كل هذا وكيف تمكنوا من ذلك".
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون بإعادة إعمار قوس النصر التدمري... فيديو وصور
19 أكتوبر, 16:43 GMT
مشيرة إلى قصة أثارت فيها الكثير من المشاعر، قائلة: "هناك تعرفنا على الخوري طاهر الذي قال أن أعياد الميلاد قريبة، هل يمكنكم إحضار الحلويات للأطفال، ونحن بالتأكيد أحضرنا لهم الحلويات، و25 يناير/ كانون الثاني بعد سنة، أرسل لي 450 صورة وكل صورة فيها طفل وراهبة وهدية وبابانويل وسنيغورشكا".

وحول تأثرها بالموسيقى العربية، قالت أكسانا: "أريد أن أقدم عملا فنيا موسيقيا باستخدام "لوح أوغاريت" القديم وما كتب عليه، سوريا هي "موطن المقطوعات الموسيقية" وبالنسبة لي شخصيا، الموسيقى الجميلة تمثل لي الكثير، والموسيقى العربية هي قصة وطفولة وشعور بالفرح والسعادة وسوف أعود لهناك مرة وأكثر وليس فقط من أجل العمل".

يذكر أن هذا المسلسل سيتم عرضه في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو، على قناة "روسيا-كلتورا" من 26 ولغاية 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала