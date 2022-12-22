عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/غروسي-المنطقة-الآمنة-في-زابوروجيه-ضرورية-فقط-لمنع-وقوع-حادث-نووي-1071486710.html
غروسي: المنطقة الآمنة في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث نووي
غروسي: المنطقة الآمنة في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث نووي
صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعد محادثات في موسكو، بأن المنطقة الآمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T12:26+0000
2022-12-22T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منطقة آمنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0d/1070125388_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_43e8eb0b62ed15b95b792f11ef33186f.jpg
وكتب غروسي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "جولة أخرى من المناقشات الضرورية بشأن إنشاء منطقة آمنة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. النقطة الأساسية هي أن المنطقة تركز فقط على منع وقوع حادث نووي. وما زلت أبذل جهودا لتحقيق هذا الهدف بشعور من الإلحاح الشديد".هذا وأعلن غروسي في وقت سابق أن "وضع السلامة النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يزال غير مستقر، ولكن إمدادات الطاقة إلى المحطة من الشبكة الخارجية لم تنقطع لمدة 10 أيام".وأوضح غروسي: "في حين أن الوضع الأمني ​​والأمن النووي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال متقلبًا، فخلال الأيام العشرة الماضية، تلقت المحطة الكهرباء اللازمة لتبريد المفاعل ووظائف السلامة والحماية الحيوية الأخرى بشكل مباشر ودون انقطاع من الشبكة الوطنية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0d/1070125388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ac1e632d4722bbb3fc3232ef54cd653.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, منطقة آمنة
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, منطقة آمنة

غروسي: المنطقة الآمنة في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث نووي

12:26 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعد محادثات في موسكو، بأن المنطقة الآمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث نووي.
وكتب غروسي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "جولة أخرى من المناقشات الضرورية بشأن إنشاء منطقة آمنة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. النقطة الأساسية هي أن المنطقة تركز فقط على منع وقوع حادث نووي. وما زلت أبذل جهودا لتحقيق هذا الهدف بشعور من الإلحاح الشديد".
هذا وأعلن غروسي في وقت سابق أن "وضع السلامة النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يزال غير مستقر، ولكن إمدادات الطاقة إلى المحطة من الشبكة الخارجية لم تنقطع لمدة 10 أيام".
وأوضح غروسي: "في حين أن الوضع الأمني ​​والأمن النووي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال متقلبًا، فخلال الأيام العشرة الماضية، تلقت المحطة الكهرباء اللازمة لتبريد المفاعل ووظائف السلامة والحماية الحيوية الأخرى بشكل مباشر ودون انقطاع من الشبكة الوطنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала