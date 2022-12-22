https://sputnikarabic.ae/20221222/غروسي-المنطقة-الآمنة-في-زابوروجيه-ضرورية-فقط-لمنع-وقوع-حادث-نووي-1071486710.html
غروسي: المنطقة الآمنة في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث نووي
غروسي: المنطقة الآمنة في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث نووي
صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعد محادثات في موسكو، بأن المنطقة الآمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T12:26+0000
2022-12-22T12:26+0000
2022-12-22T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منطقة آمنة
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وكتب غروسي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "جولة أخرى من المناقشات الضرورية بشأن إنشاء منطقة آمنة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. النقطة الأساسية هي أن المنطقة تركز فقط على منع وقوع حادث نووي. وما زلت أبذل جهودا لتحقيق هذا الهدف بشعور من الإلحاح الشديد".هذا وأعلن غروسي في وقت سابق أن "وضع السلامة النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يزال غير مستقر، ولكن إمدادات الطاقة إلى المحطة من الشبكة الخارجية لم تنقطع لمدة 10 أيام".وأوضح غروسي: "في حين أن الوضع الأمني والأمن النووي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال متقلبًا، فخلال الأيام العشرة الماضية، تلقت المحطة الكهرباء اللازمة لتبريد المفاعل ووظائف السلامة والحماية الحيوية الأخرى بشكل مباشر ودون انقطاع من الشبكة الوطنية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, منطقة آمنة
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, منطقة آمنة
غروسي: المنطقة الآمنة في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث نووي
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صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعد محادثات في موسكو، بأن المنطقة الآمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ضرورية فقط لمنع وقوع حادث نووي.
وكتب غروسي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "جولة أخرى من المناقشات الضرورية بشأن إنشاء منطقة آمنة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. النقطة الأساسية هي أن المنطقة تركز فقط على منع وقوع حادث نووي. وما زلت أبذل جهودا لتحقيق هذا الهدف بشعور من الإلحاح الشديد".
هذا وأعلن غروسي في وقت سابق أن "وضع السلامة النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يزال غير مستقر، ولكن إمدادات الطاقة إلى المحطة من الشبكة الخارجية لم تنقطع لمدة 10 أيام".
وأوضح غروسي: "في حين أن الوضع الأمني والأمن النووي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال متقلبًا، فخلال الأيام العشرة الماضية، تلقت المحطة الكهرباء اللازمة لتبريد المفاعل ووظائف السلامة والحماية الحيوية الأخرى بشكل مباشر ودون انقطاع من الشبكة الوطنية".