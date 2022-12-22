https://sputnikarabic.ae/20221222/كتاب-جديد-بايدن-وصف-نائبته-كامالا-هاريس-بـعمل-قيد-الإنجاز-وعبر-عن-إحباطه-منها--1071499281.html
كتاب جديد: بايدن وصف نائبته كامالا هاريس بـ"عمل قيد الإنجاز" وعبر عن إحباطه منها
كتاب جديد: بايدن وصف نائبته كامالا هاريس بـ"عمل قيد الإنجاز" وعبر عن إحباطه منها
كشف كتاب جديد سيطرح الشهر المقبل، عن وجود توترات حقيقية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، وأنه أفصح لبعض أصدقائه بأنه "منزعج" من زوجها... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T17:41+0000
2022-12-22T17:41+0000
2022-12-22T17:44+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وبحسب ما ورد في كتاب "The Fight of his Life" (معركة حياته)، للكاتب كريس ويبل، شعر بايدن بالإحباط من هاريس ووصفها بأنها "عمل قيد الإنجاز"، وفقا للمقتطفات التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.ويوفر الكتاب الجديد، الذي سيطرح في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، نظرة من الداخل على السنوات الأولى لرئاسة بايدن، وأكد مؤلفه، كريس ويبل، أنه حصل على "تواصل واسع مع مسؤولي إدارة بايدن أثناء كتابته".وجاء في الكتاب أن "جو بايدن علم أن زوج كامالا هاريس، دوغلاس إمهوف، كان يشكو من حقيبة هاريس السياسية - التي شعر حلفاؤها أنها تضر بها سياسيا"، الأمر الذي أثار انزعاج بايدن.كما ورد في الكتاب أن بايدن شعر كما لو أنه "لم يطلب من كامالا هاريس أن تفعل أي شيء لم يفعله وقتما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما".وكتب كريس ويبل في كتابه، أن بايدن أفصح لصديق له بأنه ينظر إلى نائبته، كامالا هاريس، على أنها "عمل قيد الإنجاز".بالإضافة إلى ذلك، ألقى أحد كبار مستشاري البيت الأبيض باللوم على تعثر هاريس في النصيحة التي قدمتها لها دائرتها المقربة، وعبر المستشار عن أن "الدائرة المقربة من [هاريس] لم تخدمها بشكل جيد في الحملة الرئاسية - وهم يسيئون خدمتها في الوقت الحالي".وأخبر كريس ويبل صحيفة "بوليتيكو" أن بعض التوترات داخل إدارة بايدن قد تلاشت في عامه الثاني، مشيرا إلى أن بايدن كان يتمتع برئاسة أفضل بكثير في عام 2022.ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض، روبين باترسون، التعليق على صحة الادعاءات الواردة في كتاب "معركة حياته"، وقال: "لا نخطط للانخراط في تأكيدات أو نفي عندما يتعلق الأمر بتفاصيل تلك المزاعم، لم يمنحنا المؤلف فرصة للتحقق من المواد المنسوبة هنا".
https://sputnikarabic.ae/20220929/نائبة-بايدن-تقع-في-زلة-لسان-وتشيد-بـتحالف-أمريكا-مع-كوريا-الشمالية-فيديو-1068416584.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كتاب جديد: بايدن وصف نائبته كامالا هاريس بـ"عمل قيد الإنجاز" وعبر عن إحباطه منها
17:41 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 17:44 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
كشف كتاب جديد سيطرح الشهر المقبل، عن وجود توترات حقيقية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، وأنه أفصح لبعض أصدقائه بأنه "منزعج" من زوجها الثاني، دوغلاس إمهوف، بعد أن شكا من مستوى المهام الرسمية المسندة لها من جانب بايدن.
وبحسب ما ورد في كتاب "The Fight of his Life" (معركة حياته)، للكاتب كريس ويبل، شعر بايدن بالإحباط من هاريس ووصفها بأنها "عمل قيد الإنجاز"، وفقا للمقتطفات التي نشرتها صحيفة
"بوليتيكو" الأمريكية.
ويوفر الكتاب الجديد، الذي سيطرح في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، نظرة من الداخل على السنوات الأولى لرئاسة بايدن، وأكد مؤلفه، كريس ويبل، أنه حصل على "تواصل واسع مع مسؤولي إدارة بايدن أثناء كتابته".
وجاء في الكتاب أن "جو بايدن علم أن زوج كامالا هاريس، دوغلاس إمهوف، كان يشكو من حقيبة هاريس السياسية - التي شعر حلفاؤها أنها تضر بها سياسيا"، الأمر الذي أثار انزعاج بايدن.
كما ورد في الكتاب أن بايدن شعر كما لو أنه "لم يطلب من كامالا هاريس أن تفعل أي شيء لم يفعله وقتما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما".
وكتب كريس ويبل في كتابه، أن بايدن أفصح لصديق له بأنه ينظر إلى نائبته، كامالا هاريس، على أنها "عمل قيد الإنجاز".
بالإضافة إلى ذلك، ألقى أحد كبار مستشاري البيت الأبيض باللوم على تعثر هاريس في النصيحة التي قدمتها لها دائرتها المقربة، وعبر المستشار عن أن "الدائرة المقربة من [هاريس] لم تخدمها بشكل جيد في الحملة الرئاسية - وهم يسيئون خدمتها في الوقت الحالي".
وأخبر كريس ويبل صحيفة "بوليتيكو" أن بعض التوترات داخل إدارة بايدن قد تلاشت في عامه الثاني، مشيرا إلى أن بايدن كان يتمتع برئاسة أفضل بكثير في عام 2022.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض، روبين باترسون، التعليق على صحة الادعاءات الواردة في كتاب "معركة حياته"، وقال: "لا نخطط للانخراط في تأكيدات أو نفي عندما يتعلق الأمر بتفاصيل تلك المزاعم، لم يمنحنا المؤلف فرصة للتحقق من المواد المنسوبة هنا".