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https://sputnikarabic.ae/20221222/كلب-يثير-الذعر-بين-جنود-الجيش-الإسرائيلي-في-المنطقة-الشمالية-للبلاد-1071491535.html
كلب يثير الذعر بين جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية للبلاد
كلب يثير الذعر بين جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية للبلاد
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن كلبا أثار الذعر بين جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية للبلاد. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:50+0000
2022-12-22T13:50+0000
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن رجلا أطلق كلبه على طلاب عسكريين أثناء تدريبهم على الحدود الشمالية الإسرائيلية، وحاول مهاجمتهم، ما دفع أحد الطلاب إلى إطلاق النار على الكلب.وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا مطولا في واقعة اعتداء رجل وكلبه على طلاب عسكريين أثناء تدريبهم على الحدود الشمالية، وفحص مدى إطلاق أحد هؤلاء الطلاب النار على الكلب.وأوضحت أن الرجل صاحب الكلب قد هاجم الجنود بنفسه فور إطلاق الجنود النيران في الهواء، وهو ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق عاجل بمشاركة الشرطة الإسرائيلية أيضا.بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي بصفحته الرسمية على "تويتر"، أن واقعة غريبة ومثيرة جرت أحداثها في المنطقة الشمالية للبلاد قضت بمهاجمة كلب لطلاب عسكريين أثناء تدريبهم العسكري، ما دفع أحد الطلاب إلى إطلاق النار في الهواء، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا أوليا في الواقعة.
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العالم العربي, إسرائيل, المجتمع
العالم العربي, إسرائيل, المجتمع

كلب يثير الذعر بين جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية للبلاد

13:50 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONكلب يشرب الماء من وعائه
كلب يشرب الماء من وعائه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن كلبا أثار الذعر بين جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية للبلاد.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن رجلا أطلق كلبه على طلاب عسكريين أثناء تدريبهم على الحدود الشمالية الإسرائيلية، وحاول مهاجمتهم، ما دفع أحد الطلاب إلى إطلاق النار على الكلب.
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا مطولا في واقعة اعتداء رجل وكلبه على طلاب عسكريين أثناء تدريبهم على الحدود الشمالية، وفحص مدى إطلاق أحد هؤلاء الطلاب النار على الكلب.
وأوضحت أن الرجل صاحب الكلب قد هاجم الجنود بنفسه فور إطلاق الجنود النيران في الهواء، وهو ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق عاجل بمشاركة الشرطة الإسرائيلية أيضا.
بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي بصفحته الرسمية على "تويتر"، أن واقعة غريبة ومثيرة جرت أحداثها في المنطقة الشمالية للبلاد قضت بمهاجمة كلب لطلاب عسكريين أثناء تدريبهم العسكري، ما دفع أحد الطلاب إلى إطلاق النار في الهواء، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا أوليا في الواقعة.
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