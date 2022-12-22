كلب يثير الذعر بين جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية للبلاد
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONكلب يشرب الماء من وعائه
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن كلبا أثار الذعر بين جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية للبلاد.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن رجلا أطلق كلبه على طلاب عسكريين أثناء تدريبهم على الحدود الشمالية الإسرائيلية، وحاول مهاجمتهم، ما دفع أحد الطلاب إلى إطلاق النار على الكلب.
עימות חריג בניווט: צוערים הרגו כלב וירו באוויר בירכא @amirbohbot https://t.co/bR47IiHlbe pic.twitter.com/9VDYuw1Ejq— וואלה! (@WallaNews) December 22, 2022
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا مطولا في واقعة اعتداء رجل وكلبه على طلاب عسكريين أثناء تدريبهم على الحدود الشمالية، وفحص مدى إطلاق أحد هؤلاء الطلاب النار على الكلب.
הלילה, במהלך ניווט צוערים בצפון הארץ, שיסה בעל הכלב את כלבו לעבר אחד הצוערים ובתגובה לכך הצוער ירה לעבר הכלב התוקפני.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 22, 2022
בהמשך, ולאחר שבעל הכלב ניסה לתקוף את הצוערים, הם ירו לאוויר.
נסיבות האירוע בבדיקה.
דיווח הועבר למשטרת ישראל
وأوضحت أن الرجل صاحب الكلب قد هاجم الجنود بنفسه فور إطلاق الجنود النيران في الهواء، وهو ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق عاجل بمشاركة الشرطة الإسرائيلية أيضا.
בעל כלב שיסה את כלבו בלוחם צה"ל שהיה בניווט בדד - הלוחם הגיב ביריhttps://t.co/Mtn4MOwajz— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) December 22, 2022
بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي بصفحته الرسمية على "تويتر"، أن واقعة غريبة ومثيرة جرت أحداثها في المنطقة الشمالية للبلاد قضت بمهاجمة كلب لطلاب عسكريين أثناء تدريبهم العسكري، ما دفع أحد الطلاب إلى إطلاق النار في الهواء، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا أوليا في الواقعة.