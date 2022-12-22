https://sputnikarabic.ae/20221222/كلمة-مدرب-فرنسا-ومبابي-التي-أشعلت-حماس-اللاعبين-بين-الشوطين-فيديو-1071498332.html

كلمة مدرب فرنسا ومبابي التي أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين... فيديو

كلمة مدرب فرنسا ومبابي التي أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين... فيديو

بعد أيام من نهائي المونديال "المثير"، ظهرت لقطات خاصة من داخل غرفة ملابس المنتخب الفرنسي، خلال الاستراحة بين الشوطين، عندما كان المنتخب الفرنسي متأخرا بهدفين... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T16:44+0000

2022-12-22T16:44+0000

2022-12-22T16:44+0000

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وبينما كان المنتخب الفرنسي منهارا تماما في الشوط الأول، وهو ما ظهر على وجه اللاعبين بين الشوطين، إلا أن مبابي، لم يتردد في قيادة الفريق وتحفيزهم بقوة.نشرت شبكة "تي إف 1" الفرنسية، فيديو يظهر فيه مبابي مخاطبا زملائه في الفريق:وأضاف: "استقبلنا هدفين، لكن يمكننا العودة. يا رفاق، هذا الحدث يقع مرة كل 4 سنوات".كما ظهر مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب غاضبا وهو يخاطب اللاعبين، قائلا "نحن بحاجة إلى مزيد من الدقة في التمرير، والمزيد من الدقة في اتخاذ القرارات.. يجب أن تكونوا أقرب إلى بعضكم البعض". وتابع "أنت لست هناك! أنت لست في أي كرة ثانية. أنت لا تلعب في نهائي كأس العالم"، قبل أن ينتهي به الأمر بضرب الطاولة التي تتوسط غرفة تبديل الملابس بعنف.وبالفعل، نجح مبابي في الشوط الثاني بتسجيل هدفين في ظرف دقيقتين، أعادا فرنسا للمباراة بشكل غير متوقع.وبعد مباراة "ماراثونية"، حققت الأرجنتين بطولة كأس العالم، لكن مهمتها كانت معقدة جدا أمام قتال المنتخب الفرنسي، الذي نجح بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ثم 3-3 في الوقت الإضافي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح نتيجة المباراة.

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