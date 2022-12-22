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https://sputnikarabic.ae/20221222/كلمة-مدرب-فرنسا-ومبابي-التي-أشعلت-حماس-اللاعبين-بين-الشوطين-فيديو-1071498332.html
كلمة مدرب فرنسا ومبابي التي أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين... فيديو
كلمة مدرب فرنسا ومبابي التي أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين... فيديو
بعد أيام من نهائي المونديال "المثير"، ظهرت لقطات خاصة من داخل غرفة ملابس المنتخب الفرنسي، خلال الاستراحة بين الشوطين، عندما كان المنتخب الفرنسي متأخرا بهدفين... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T16:44+0000
2022-12-22T16:44+0000
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وبينما كان المنتخب الفرنسي منهارا تماما في الشوط الأول، وهو ما ظهر على وجه اللاعبين بين الشوطين، إلا أن مبابي، لم يتردد في قيادة الفريق وتحفيزهم بقوة.نشرت شبكة "تي إف 1" الفرنسية، فيديو يظهر فيه مبابي مخاطبا زملائه في الفريق:وأضاف: "استقبلنا هدفين، لكن يمكننا العودة. يا رفاق، هذا الحدث يقع مرة كل 4 سنوات".كما ظهر مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب غاضبا وهو يخاطب اللاعبين، قائلا "نحن بحاجة إلى مزيد من الدقة في التمرير، والمزيد من الدقة في اتخاذ القرارات.. يجب أن تكونوا أقرب إلى بعضكم البعض". وتابع "أنت لست هناك! أنت لست في أي كرة ثانية. أنت لا تلعب في نهائي كأس العالم"، قبل أن ينتهي به الأمر بضرب الطاولة التي تتوسط غرفة تبديل الملابس بعنف.وبالفعل، نجح مبابي في الشوط الثاني بتسجيل هدفين في ظرف دقيقتين، أعادا فرنسا للمباراة بشكل غير متوقع.وبعد مباراة "ماراثونية"، حققت الأرجنتين بطولة كأس العالم، لكن مهمتها كانت معقدة جدا أمام قتال المنتخب الفرنسي، الذي نجح بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ثم 3-3 في الوقت الإضافي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح نتيجة المباراة.
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

كلمة مدرب فرنسا ومبابي التي أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين... فيديو

16:44 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMADمبابي ولاعبي فرنسا يحتفلون بهدف التعادل في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022
مبابي ولاعبي فرنسا يحتفلون بهدف التعادل في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
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بعد أيام من نهائي المونديال "المثير"، ظهرت لقطات خاصة من داخل غرفة ملابس المنتخب الفرنسي، خلال الاستراحة بين الشوطين، عندما كان المنتخب الفرنسي متأخرا بهدفين نظيفين.
وبينما كان المنتخب الفرنسي منهارا تماما في الشوط الأول، وهو ما ظهر على وجه اللاعبين بين الشوطين، إلا أن مبابي، لم يتردد في قيادة الفريق وتحفيزهم بقوة.
نشرت شبكة "تي إف 1" الفرنسية، فيديو يظهر فيه مبابي مخاطبا زملائه في الفريق:
"لا يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ مما أظهرناه في الشوط الأول. نعود إلى أرض الملعب، ثم نخرج كل ما لدينا".
وأضاف: "استقبلنا هدفين، لكن يمكننا العودة. يا رفاق، هذا الحدث يقع مرة كل 4 سنوات".
كما ظهر مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب غاضبا وهو يخاطب اللاعبين، قائلا "نحن بحاجة إلى مزيد من الدقة في التمرير، والمزيد من الدقة في اتخاذ القرارات.. يجب أن تكونوا أقرب إلى بعضكم البعض".
وتابع "أنت لست هناك! أنت لست في أي كرة ثانية. أنت لا تلعب في نهائي كأس العالم"، قبل أن ينتهي به الأمر بضرب الطاولة التي تتوسط غرفة تبديل الملابس بعنف.
وبالفعل، نجح مبابي في الشوط الثاني بتسجيل هدفين في ظرف دقيقتين، أعادا فرنسا للمباراة بشكل غير متوقع.
وبعد مباراة "ماراثونية"، حققت الأرجنتين بطولة كأس العالم، لكن مهمتها كانت معقدة جدا أمام قتال المنتخب الفرنسي، الذي نجح بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ثم 3-3 في الوقت الإضافي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح نتيجة المباراة.
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