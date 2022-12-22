https://sputnikarabic.ae/20221222/لقطة-مؤثرة-ميسي-يعانق-والدته-بحرارة-على-أرض-الملعب-بعد-فوزه-بكأس-العالم-1071348502.html
المرأة التي عانقت ميسي بحرارة ليست والدته وكانت في روسيا أيضا.. فيديو
المرأة التي عانقت ميسي بحرارة ليست والدته وكانت في روسيا أيضا.. فيديو
كشفت وسائل إعلام غربية عن هوية المرأة التي عانقت بطل المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب حسم نتيجة المباراة النهائية في بطولة كأس العالم بقطر 2022 ضد الفريق... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T09:07+0000
2022-12-22T09:07+0000
2022-12-22T09:07+0000
نادي الفيديو
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/12/1071336128_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_29b0a7dc5f8e4b468b401f1b37b4f972.jpg
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، كالنار في الهشيم، يظهر فيه النجم ليونيل ميسي وقائد منتخب الأرجنتين يعانق بحرارة ما قيل إنها والدته بعد فوزه بنهائيات كأس العالم 2022 أمام فرنسا بركلات الترجيح، لكن وكالات أكدت أن المرأة ليست سيليا ماريا كوتشيتيني، والدة النجم الأرجنتيني.وبحسب الصحيفة، فقد رافقت الشيف فارياس، المنتخب الأرجنتيني في عدد من المناسبات العالمية الرياضية، وسافرت برفقة المنتخب الأرجنتيني إلى قطر بمهمة الطهي للطهي، حيث قامت أيضا بهذه المهمة في روسيا أيضا قبل أربع سنوات.اقرأ أيضا: ميسي يحطم رقما قياسيا عالميا خارج كرة القدماقرأ أيضا: الشيف التركي نصرت يلاحق ميسي ليتصور معه والأخير يتجاهله
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/12/1071336128_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_ea1d7d658770e025da2d1939cdc5c780.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
المرأة التي عانقت ميسي بحرارة ليست والدته وكانت في روسيا أيضا.. فيديو
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية عن هوية المرأة التي عانقت بطل المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب حسم نتيجة المباراة النهائية في بطولة كأس العالم بقطر 2022 ضد الفريق الفرنسي.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، كالنار في الهشيم، يظهر فيه النجم ليونيل ميسي وقائد منتخب الأرجنتين يعانق بحرارة ما قيل إنها والدته بعد فوزه بنهائيات كأس العالم 2022 أمام فرنسا بركلات الترجيح، لكن وكالات أكدت أن المرأة ليست سيليا ماريا كوتشيتيني، والدة النجم الأرجنتيني.
وأكدت صحيفة "ديلي ميل"، أن المرأة التي عانقت ميسي هي الشيف أنطونيا فارياس، وهي موظفة لدى المنتخب الأرجنتيني.
وبحسب الصحيفة، فقد رافقت الشيف فارياس
، المنتخب الأرجنتيني في عدد من المناسبات العالمية الرياضية، وسافرت برفقة المنتخب الأرجنتيني إلى قطر بمهمة الطهي للطهي، حيث قامت أيضا بهذه المهمة في روسيا أيضا قبل أربع سنوات.