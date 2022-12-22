https://sputnikarabic.ae/20221222/لوكاشينكو-لا-يمكننا-استبعاد-شن-عدوان-على-بيلاروس-1071476466.html
لوكاشينكو: لا يمكننا استبعاد شن عدوان على بيلاروس
لوكاشينكو: لا يمكننا استبعاد شن عدوان على بيلاروس
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن استبعاد احتمال شن عدوان على بلاده. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T09:04+0000
2022-12-22T09:04+0000
2022-12-22T09:04+0000
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
عدوان
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مع قوات الأمن في مينسك: "لا يمكننا استبعاد أن العدوان قد ينفذ ضد بلدنا. على الأقل نرى مثل هذا الاستعداد من جانب جيراننا. نعرف من يدفع في الخلف... هؤلاء الجيران أنفسهم حتى يخلقوا توترا على حدودنا".وأشار لوكاشينكو إلى أنه قرر سابقًا إجراء فحص لقوات الرد السريع.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يعلن-أنه-بحث-مع-لوكاشينكو-إنشاء-فضاء-دفاعي-موحد-وضمان-أمن-دولة-الاتحاد-1071374956.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ألكسندر لوكاشينكو, عدوان, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, ألكسندر لوكاشينكو, عدوان, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: لا يمكننا استبعاد شن عدوان على بيلاروس
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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن استبعاد احتمال شن عدوان على بلاده.
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مع قوات الأمن في مينسك: "لا يمكننا استبعاد أن العدوان قد ينفذ ضد بلدنا. على الأقل نرى مثل هذا الاستعداد من جانب جيراننا. نعرف من يدفع في الخلف... هؤلاء الجيران أنفسهم حتى يخلقوا توترا على حدودنا".
وأشار لوكاشينكو إلى أنه قرر سابقًا إجراء فحص لقوات الرد السريع.
"إذا كان هناك شيء غير متوقع فجأة، فإن هذه القوات تنطلق في حالة إنذار لفترة زمنية معينة وتذهب إلى النقطة التي يوجد فيها توتر. قررت التحقق من قوات الرد السريع هذه".
ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".
وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".