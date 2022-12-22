https://sputnikarabic.ae/20221222/ما-هو-مشروع-قانون-النقد-والقرض-في-الجزائر؟-1071480307.html
ما هو مشروع قانون النقد والقرض في الجزائر؟
ما هو مشروع قانون النقد والقرض في الجزائر؟
أعلن وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن قانون النقد والقرض أصبح جاهزا للعرض على البرلمان في القريب العاجل، حسب تعبيره. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T10:22+0000
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الجزائر
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ووفقا لجريدة "النهار" الجزائرية، شدد طبي على أن التطبيق الصحيح للقانون الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يستلزم "مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية أبرزها إصدار قانون النقد والقرض".ولفت إلى أن القانون (النقد والقرض) أصبح جاهزا، وسوف يتم عرضه على البرلمان الجزائري "في القريب العاجل".ويندرج قانون النقد والقرض في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي وجه إليها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث يستهدف "القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني منه".ووفقا لتأكيدات الوزير الأول الجزائري، أيمن عبد الرحمن، فإن القانون يكرس "الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي، من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية".ويتكون قانون النقد والعرض المزمع عرضه على البرلمان الجزائري من 215 مادة، حيث ينص في مادته قبل الأخيرة على إلغاء كل القوانين الأساسية للبنك المركزي الجزائري.طالع أيضا: صندوق النقد: اقتصاد الجزائر يتعافى بشكل تدريجي
https://sputnikarabic.ae/20220606/وزير-المالية-الجزائري-نتوقع-تحقيق-نسبة-نمو-اقتصادي-تبلغ-34-خلال-2022--1063181758.html
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الجزائر, العالم العربي
ما هو مشروع قانون النقد والقرض في الجزائر؟
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أعلن وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن قانون النقد والقرض أصبح جاهزا للعرض على البرلمان في القريب العاجل، حسب تعبيره.
ووفقا لجريدة
"النهار" الجزائرية، شدد طبي على أن التطبيق الصحيح للقانون الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يستلزم "مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية أبرزها إصدار قانون النقد والقرض".
ولفت إلى أن القانون (النقد والقرض) أصبح جاهزا، وسوف يتم عرضه
على البرلمان الجزائري "في القريب العاجل".
ويندرج قانون النقد والقرض في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي وجه إليها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث يستهدف "القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني منه".
كما يستهدف مشروع قانون النقد والقرض أيضا جعل النظام المالي الجزائري يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية".
ووفقا لتأكيدات الوزير الأول الجزائري، أيمن عبد الرحمن، فإن القانون يكرس "الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي، من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية".
ويتكون قانون النقد والعرض المزمع عرضه
على البرلمان الجزائري من 215 مادة، حيث ينص في مادته قبل الأخيرة على إلغاء كل القوانين الأساسية للبنك المركزي الجزائري.