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https://sputnikarabic.ae/20221222/مجلس-الأمن-يتبنى-قرارا-يدعو-فيه-إلى-وقف-العنف-في-بورما--1071471587.html
مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو فيه إلى وقف العنف في بورما
مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو فيه إلى وقف العنف في بورما
للمرة الأولى منذ عقود، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بإنهاء أعمال العنف في بورما والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيسة السابقة أونغ سان سو... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T07:04+0000
2022-12-22T07:04+0000
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ووافق 12 عضوا في المجلس على القرار دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو).ويحث القرار الدولي الجيش على "الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي"، مشيراً إلى الرئيس السابق وين ميينت وأونغ سان سو تشي.ويطالب نص القرار بالوقف الفوري لكل أشكال العنف ويدعو كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.وكانت أونغ سان سو تشي (77 عاماً)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد اعتُقلت عندما كانت رئيسة للحكومة، إثر انقلاب عسكري في شباط/فبراير أنهى عقداً من التحوّل الديمقراطي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220126/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بشأن-الوضع-في-ميانمار-1057218579.html
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العالم, أخبار ميانمار, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار ميانمار, منظمة الأمم المتحدة

مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو فيه إلى وقف العنف في بورما

07:04 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thuاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
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للمرة الأولى منذ عقود، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بإنهاء أعمال العنف في بورما والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيسة السابقة أونغ سان سو تشي.
ووافق 12 عضوا في المجلس على القرار دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو).
ويحث القرار الدولي الجيش على "الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي"، مشيراً إلى الرئيس السابق وين ميينت وأونغ سان سو تشي.
ويطالب نص القرار بالوقف الفوري لكل أشكال العنف ويدعو كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في ميانمار
26 يناير, 22:04 GMT
وكانت أونغ سان سو تشي (77 عاماً)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد اعتُقلت عندما كانت رئيسة للحكومة، إثر انقلاب عسكري في شباط/فبراير أنهى عقداً من التحوّل الديمقراطي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
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