https://sputnikarabic.ae/20221222/مجلس-الأمن-يتبنى-قرارا-يدعو-فيه-إلى-وقف-العنف-في-بورما--1071471587.html
مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو فيه إلى وقف العنف في بورما
مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو فيه إلى وقف العنف في بورما
للمرة الأولى منذ عقود، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بإنهاء أعمال العنف في بورما والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيسة السابقة أونغ سان سو... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T07:04+0000
2022-12-22T07:04+0000
2022-12-22T07:04+0000
العالم
أخبار ميانمار
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/08/1048043866_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bac2ee20b4d4c4a102b4e5d83c464362.jpg
ووافق 12 عضوا في المجلس على القرار دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو).ويحث القرار الدولي الجيش على "الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي"، مشيراً إلى الرئيس السابق وين ميينت وأونغ سان سو تشي.ويطالب نص القرار بالوقف الفوري لكل أشكال العنف ويدعو كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.وكانت أونغ سان سو تشي (77 عاماً)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد اعتُقلت عندما كانت رئيسة للحكومة، إثر انقلاب عسكري في شباط/فبراير أنهى عقداً من التحوّل الديمقراطي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220126/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بشأن-الوضع-في-ميانمار-1057218579.html
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/08/1048043866_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f9635b114cfef025b3b466c7ea6df487.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ميانمار, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار ميانمار, منظمة الأمم المتحدة
مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو فيه إلى وقف العنف في بورما
تابعنا عبر
للمرة الأولى منذ عقود، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بإنهاء أعمال العنف في بورما والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيسة السابقة أونغ سان سو تشي.
ووافق 12 عضوا في المجلس على القرار دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو).
ويحث القرار الدولي الجيش على "الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي"، مشيراً إلى الرئيس السابق وين ميينت وأونغ سان سو تشي.
ويطالب نص القرار بالوقف الفوري لكل أشكال العنف ويدعو كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
وكانت أونغ سان سو تشي (77 عاماً)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد اعتُقلت عندما كانت رئيسة للحكومة، إثر انقلاب عسكري في شباط/فبراير أنهى عقداً من التحوّل الديمقراطي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.