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https://sputnikarabic.ae/20221222/مجلس-الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-آلية-لوضع-سقف-لأسعار-الغاز-في-الأسواق-1071502361.html
مجلس الاتحاد الأوروبي يتبنى آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق
مجلس الاتحاد الأوروبي يتبنى آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الخميس، تبني آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان أن "المجلس اعتمد رسميا لائحة تحدد آلية تصحيح السوق لحماية المواطنين والاقتصاد من ارتفاع الأسعار المفرط. وتهدف اللائحة إلى الحد من حالات ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي التي لا تعكس أسعار السوق العالمية، مع ضمان أمن الطاقة".وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا بموافقته على فرض سقف لسعر الغاز، مشيراً إلى أن ذلك ليس أداة اقتصادية ويحمل خطرا على إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية.وقال نوفاك للصحفيين، معلقاً على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف لسعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا بتاتا. زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".وأضاف نوفاك "لقد تحدث الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) عن ذلك خلال منتدى الأسبوع الروسي للطاقة، ذاكراً اقتباسا عن ميلتون فريدمان، الحائز على جائزة نوبل، ووفقا لنوفاك، إن وضعاً مماثلاً يحدث مع الغاز في الاتحاد الأوروبي.وأضاف، إذا كان "الزملاء الأوروبيون يريدون ألا يكون هناك غاز في أوروبا، وأن يتحول (الغاز) إلى أسواق أخرى، فما عليهم إلا أن يفرضوا سقف سعر عليه".
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

مجلس الاتحاد الأوروبي يتبنى آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق

19:21 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الخميس، تبني آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان أن "المجلس اعتمد رسميا لائحة تحدد آلية تصحيح السوق لحماية المواطنين والاقتصاد من ارتفاع الأسعار المفرط. وتهدف اللائحة إلى الحد من حالات ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي التي لا تعكس أسعار السوق العالمية، مع ضمان أمن الطاقة".
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا بموافقته على فرض سقف لسعر الغاز، مشيراً إلى أن ذلك ليس أداة اقتصادية ويحمل خطرا على إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية.

وقال نوفاك للصحفيين، معلقاً على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف لسعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا بتاتا. زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".
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وأضاف نوفاك "لقد تحدث الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) عن ذلك خلال منتدى الأسبوع الروسي للطاقة، ذاكراً اقتباسا عن ميلتون فريدمان، الحائز على جائزة نوبل،

بأنه إذا أردت أن تخلق نقصا في الطماطم فكل ما عليك هو فرض بعض القيود على الأسعار.

ووفقا لنوفاك، إن وضعاً مماثلاً يحدث مع الغاز في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف، إذا كان "الزملاء الأوروبيون يريدون ألا يكون هناك غاز في أوروبا، وأن يتحول (الغاز) إلى أسواق أخرى، فما عليهم إلا أن يفرضوا سقف سعر عليه".
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