https://sputnikarabic.ae/20221222/مجموعة-السبع-تعلن-جمع-32-مليار-دولار-لدعم-أوكرانيا-في-عام-2023-1071494729.html
مجموعة السبع تعلن جمع 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في عام 2023
مجموعة السبع تعلن جمع 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في عام 2023
أكد وزراء المالية في دول مجموعة السبع، اليوم الخميس، أن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، لا تستهدف المنتجات الغذائية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T15:19+0000
2022-12-22T15:19+0000
2022-12-22T15:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزراء المالية في مجموعة السبع ببيان مشترك: "نحن نؤكد أن عقوباتنا (ضد روسيا) لا تستهدف المنتجات الغذائية، نحن نسمح بشكل لا لبس فيه بمرور المنتجات الزراعية بحرية ونبذل قصارى جهدنا للحد من آثارها (العقوبات) السلبية المحتملة على الدول الثالثة".وقال الوزراء في بيان مشترك: "حشدنا بالفعل 32 مليار دولار لدعم الميزانية والاقتصاد في أوكرانيا خلال عام 2023، ونواصل إحراز التقدم".وبحسب البيان، فإن دول مجموعة السبع جمعت نحو 32.7 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا ومساعدتها على سد فجوة التمويل خلال العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221212/ترودو-يشارك-في-اجتماع-قادة-مجموعة-السبع-الذي-يستضيفه-شولتس-1071105483.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مجموعة السبع تعلن جمع 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في عام 2023
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أكد وزراء المالية في دول مجموعة السبع، اليوم الخميس، أن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، لا تستهدف المنتجات الغذائية.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزراء المالية في مجموعة السبع ببيان مشترك: "نحن نؤكد أن عقوباتنا (ضد روسيا) لا تستهدف المنتجات الغذائية، نحن نسمح بشكل لا لبس فيه بمرور المنتجات الزراعية بحرية ونبذل قصارى جهدنا للحد من آثارها (العقوبات) السلبية المحتملة على الدول الثالثة".
وأعلن وزراء المالية في دول مجموعة السبع، جمع 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا اقتصاديا في عام 2023.
وقال الوزراء في بيان مشترك: "حشدنا بالفعل 32 مليار دولار لدعم الميزانية والاقتصاد في أوكرانيا خلال عام 2023، ونواصل إحراز التقدم".
وأشار البيان إلى أن هذا المبلغ يشمل 18 مليار يورو يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها إلى كييف، إلى جانب مساعدات من الولايات المتحدة قد يوافق عليها الكونغرس هذا الأسبوع.
وبحسب البيان، فإن دول مجموعة السبع
جمعت نحو 32.7 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا ومساعدتها على سد فجوة التمويل خلال العام الجاري.