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https://sputnikarabic.ae/20221222/مصدر-أمني-لبناني-لـسبوتنيك-حادثة-العاقبية-بدأت-تتكشف-كل-فصولها-1071481957.html
مصدر أمني لبناني لـ"سبوتنيك": حادثة "العاقبية" بدأت تتكشف كل فصولها
مصدر أمني لبناني لـ"سبوتنيك": حادثة "العاقبية" بدأت تتكشف كل فصولها
يجري الجيش اللبناني تحقيقات، في حادثة الاعتداء على قوات الطوارئ الدولية العامة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في محلة العاقبية شمالي مدينة صور. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:06+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر أمني رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن التحقيقات اتخذت، في الساعات الأخيرة، "اتجاها عملانيا وسريعا، بعدما تماثل الجنود الإيرلنديون الثلاثة، الذين اصيبوا في الحادث، إلى الشفاء؛ وفي ضوء توقيف المزيد من المشتبه بهم، والاستماع الى المزيد من الشهود".وأكد المصدر، أن الجيش اللبناني تمكن من الاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان الحادث، وعلى طول الخط الذي سلكته آلية "اليونيفيل"، من القطاع الغربي في جنوب لبنان، إلى حين وقوع الحادث قبل منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، من الأسبوع الماضي.وأعلن المصدر لـ "سبوتنيك"، أن الحادثة بكل حيثياتها، "بدأت تتكشف تباعا كل فصولها لدى محققي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني؛ خصوصاً بعد الاستماع الى عدد من الشهود، والتحقيق مع الموقوفين المشتبه بهم".وأضاف: "الأهم الاستماع إلى إفادات عناصر المهمة الإيرلنديين الناجين من الحادثة، إذ أن الاستماع إليهم، وضّح الكثير من الأمور والنقاط، التي كانت لا تزال عالقة، ولا سيما ما يتصل بظروف انتقال الدورية الإيرلندية من الأوتوستراد بين صور وصيدا، إلى الطريق البحري القديم".واكد المصدر، أن "مديرية المخابرات تتابع التحقيقات وملاحقة المزيد من المشتبه بهم، لتوقيفهم حتى جلاء حقيقة ما حصل".ويأتي ذلك بالتعاون مع قيادة قوات "اليونيفيل"، واستنادا الى اتفاقية "صوفا"، التي انضم اليها لبنان، في العام 1995.وكانت البعثة العسكرية الطبية الإيرلندية قامت بنقل جندي إيرلندي، أصيب في حادثة العاقبية، من مستشفى حمود الجامعي إلى مطار بيروت الدولي، بمؤازرة من الجيش اللبناني، لمتابعة علاجه في بلاده.
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العالم, العالم العربي, أخبار لبنان
العالم, العالم العربي, أخبار لبنان

مصدر أمني لبناني لـ"سبوتنيك": حادثة "العاقبية" بدأت تتكشف كل فصولها

11:06 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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يجري الجيش اللبناني تحقيقات، في حادثة الاعتداء على قوات الطوارئ الدولية العامة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في محلة العاقبية شمالي مدينة صور.
بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر أمني رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن التحقيقات اتخذت، في الساعات الأخيرة، "اتجاها عملانيا وسريعا، بعدما تماثل الجنود الإيرلنديون الثلاثة، الذين اصيبوا في الحادث، إلى الشفاء؛ وفي ضوء توقيف المزيد من المشتبه بهم، والاستماع الى المزيد من الشهود".
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وأكد المصدر، أن الجيش اللبناني تمكن من الاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان الحادث، وعلى طول الخط الذي سلكته آلية "اليونيفيل"، من القطاع الغربي في جنوب لبنان، إلى حين وقوع الحادث قبل منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، من الأسبوع الماضي.
وأعلن المصدر لـ "سبوتنيك"، أن الحادثة بكل حيثياتها، "بدأت تتكشف تباعا كل فصولها لدى محققي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني؛ خصوصاً بعد الاستماع الى عدد من الشهود، والتحقيق مع الموقوفين المشتبه بهم".
وأضاف: "الأهم الاستماع إلى إفادات عناصر المهمة الإيرلنديين الناجين من الحادثة، إذ أن الاستماع إليهم، وضّح الكثير من الأمور والنقاط، التي كانت لا تزال عالقة، ولا سيما ما يتصل بظروف انتقال الدورية الإيرلندية من الأوتوستراد بين صور وصيدا، إلى الطريق البحري القديم".
واكد المصدر، أن "مديرية المخابرات تتابع التحقيقات وملاحقة المزيد من المشتبه بهم، لتوقيفهم حتى جلاء حقيقة ما حصل".
ويأتي ذلك بالتعاون مع قيادة قوات "اليونيفيل"، واستنادا الى اتفاقية "صوفا"، التي انضم اليها لبنان، في العام 1995.
وكانت البعثة العسكرية الطبية الإيرلندية قامت بنقل جندي إيرلندي، أصيب في حادثة العاقبية، من مستشفى حمود الجامعي إلى مطار بيروت الدولي، بمؤازرة من الجيش اللبناني، لمتابعة علاجه في بلاده.
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