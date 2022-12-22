https://sputnikarabic.ae/20221222/مصدر-أمني-لبناني-لـسبوتنيك-حادثة-العاقبية-بدأت-تتكشف-كل-فصولها-1071481957.html

مصدر أمني لبناني لـ"سبوتنيك": حادثة "العاقبية" بدأت تتكشف كل فصولها

مصدر أمني لبناني لـ"سبوتنيك": حادثة "العاقبية" بدأت تتكشف كل فصولها

يجري الجيش اللبناني تحقيقات، في حادثة الاعتداء على قوات الطوارئ الدولية العامة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في محلة العاقبية شمالي مدينة صور. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T11:06+0000

2022-12-22T11:06+0000

2022-12-22T11:06+0000

العالم

العالم العربي

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg

بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر أمني رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن التحقيقات اتخذت، في الساعات الأخيرة، "اتجاها عملانيا وسريعا، بعدما تماثل الجنود الإيرلنديون الثلاثة، الذين اصيبوا في الحادث، إلى الشفاء؛ وفي ضوء توقيف المزيد من المشتبه بهم، والاستماع الى المزيد من الشهود".وأكد المصدر، أن الجيش اللبناني تمكن من الاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان الحادث، وعلى طول الخط الذي سلكته آلية "اليونيفيل"، من القطاع الغربي في جنوب لبنان، إلى حين وقوع الحادث قبل منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، من الأسبوع الماضي.وأعلن المصدر لـ "سبوتنيك"، أن الحادثة بكل حيثياتها، "بدأت تتكشف تباعا كل فصولها لدى محققي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني؛ خصوصاً بعد الاستماع الى عدد من الشهود، والتحقيق مع الموقوفين المشتبه بهم".وأضاف: "الأهم الاستماع إلى إفادات عناصر المهمة الإيرلنديين الناجين من الحادثة، إذ أن الاستماع إليهم، وضّح الكثير من الأمور والنقاط، التي كانت لا تزال عالقة، ولا سيما ما يتصل بظروف انتقال الدورية الإيرلندية من الأوتوستراد بين صور وصيدا، إلى الطريق البحري القديم".واكد المصدر، أن "مديرية المخابرات تتابع التحقيقات وملاحقة المزيد من المشتبه بهم، لتوقيفهم حتى جلاء حقيقة ما حصل".ويأتي ذلك بالتعاون مع قيادة قوات "اليونيفيل"، واستنادا الى اتفاقية "صوفا"، التي انضم اليها لبنان، في العام 1995.وكانت البعثة العسكرية الطبية الإيرلندية قامت بنقل جندي إيرلندي، أصيب في حادثة العاقبية، من مستشفى حمود الجامعي إلى مطار بيروت الدولي، بمؤازرة من الجيش اللبناني، لمتابعة علاجه في بلاده.

https://sputnikarabic.ae/20221220/مصدر-فرنسا-تنظم-مؤتمرا-دوليا-لدعم-لبنان-بمشاركة-محتملة-لروسيا-وأمريكا-1071425741.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار لبنان