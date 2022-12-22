https://sputnikarabic.ae/20221222/مقاتلات-بريطانية-تبدأ-حراسة-المجال-الجوي-في-إستونيا-تنفيذا-لتوجيهات-الناتو-1071494246.html
مقاتلات بريطانية تبدأ حراسة المجال الجوي في إستونيا تنفيذا لتوجيهات الناتو
مقاتلات بريطانية تبدأ حراسة المجال الجوي في إستونيا تنفيذا لتوجيهات الناتو
أعلنت إستونيا أن مقاتلات بريطانية ستبدأ حراسة المجال الجوي الإستوني في شهر يناير/ كانو الثاني المقبل. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T15:02+0000
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هلسنكي - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، ستبدأ طائرات هليكوبتر عسكرية بريطانية في الوصول إلى إستونيا في يناير.وقال: "بالفعل في يناير، ستصل طائرات هليكوبتر CH-47 Chinook إلى هنا"، لافتا إلى أنها "مروحيات نقل".وأضاف: "بعد مرور بعض الوقت، ستصل مروحيات أباتشي إيه إتش 64 القتالية، أيضًا، ستبدأ مقاتلات "إيوفايتر تايوفون" البريطانية حراسة مجالنا الجوي كجزء من مهمة الناتو"، وفق تعبيره.وكان وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور قد وقع، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع نظيره البريطاني، بن والاس، اتفاقية ستزيد لندن بموجبها وجودها العسكري في إستونيا.طالع أيضا: وصول أكبر كتيبة من القوات الأجنبية لحلف "الناتو" إلى إستونيا
https://sputnikarabic.ae/20220912/إستونيا-تعلن-وصول-وحدة-الناتو-الدنماركية-مع-دبابات-ليوبارد-2a7-1067658988.html
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العالم, بريطانيا, أخبار إستونيا اليوم, الناتو
العالم, بريطانيا, أخبار إستونيا اليوم, الناتو
مقاتلات بريطانية تبدأ حراسة المجال الجوي في إستونيا تنفيذا لتوجيهات الناتو
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أعلنت إستونيا أن مقاتلات بريطانية ستبدأ حراسة المجال الجوي الإستوني في شهر يناير/ كانو الثاني المقبل.
هلسنكي - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، ستبدأ طائرات هليكوبتر عسكرية بريطانية
في الوصول إلى إستونيا في يناير.
وقال: "بالفعل في يناير، ستصل طائرات
هليكوبتر CH-47 Chinook إلى هنا"، لافتا إلى أنها "مروحيات نقل".
وأضاف: "بعد مرور بعض الوقت، ستصل مروحيات أباتشي إيه إتش 64 القتالية، أيضًا، ستبدأ مقاتلات "إيوفايتر تايوفون" البريطانية حراسة مجالنا الجوي كجزء من مهمة الناتو"، وفق تعبيره.
وأوضح بيفكور أيضًا أن مجموعة قتالية إضافية من الجيش البريطاني ستصل إلى إستونيا للمشاركة في تمرين عاصفة الربيع في مايو/ أيار المقبل.
وكان وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور قد وقع، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع نظيره البريطاني، بن والاس، اتفاقية ستزيد لندن بموجبها وجودها العسكري في إستونيا.