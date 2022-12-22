https://sputnikarabic.ae/20221222/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-ومروحية-مي-8-1071480553.html
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" وطائرة هليكوبتر من طراز "مي 8"، في جمهورية دونيتسك... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T10:16+0000
2022-12-22T10:16+0000
2022-12-22T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين من طراز ميغ- 29 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق شيفتشينكو وبوغاتير".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مروحية أوكرانية من طراز مي-8 في منطقة دوبروبيليا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفقًا للوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في دونيتسك في يوم واحد.وأضافت أنه "تم أيضا اعتراض مقذوفين من راجمة هيمارس في مناطق بوباسنايا وبارانيكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 350 طائرة، و188 مروحية و694 2 طائرة مسيرة، و399 صاروخا مضادا للطائرات، و191 7 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و934 راجمة صواريخ و3700 مدفعية وهاون و7707 مركبات عسكرية خاصة".
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روسيا
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
10:16 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 10:28 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" وطائرة هليكوبتر من طراز "مي 8"، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين من طراز ميغ- 29 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق شيفتشينكو وبوغاتير".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مروحية أوكرانية من طراز مي-8 في منطقة دوبروبيليا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفقًا للوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في دونيتسك في يوم واحد.
وأضافت أنه "تم أيضا اعتراض مقذوفين من راجمة هيمارس في مناطق بوباسنايا وبارانيكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 350 طائرة، و188 مروحية و694 2 طائرة مسيرة، و399 صاروخا مضادا للطائرات، و191 7 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و934 راجمة صواريخ و3700 مدفعية وهاون و7707 مركبات عسكرية خاصة".