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https://sputnikarabic.ae/20221222/مقتل-جنديين-عراقيين-وإصابة-3-آخرين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-شمالي-العراق-1071475136.html
مقتل جنديين عراقيين وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق
مقتل جنديين عراقيين وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق
قتل جنديين اثنين وأصيب ثلاثة آخرون من الجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف المركبة التي كانت تقلهم في قضاء مخور شمالي البلاد. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T08:39+0000
2022-12-22T08:39+0000
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني قوله إن جنديين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للجيش العراقي في قضاء مخمور.وأوضح المصدر أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة للفرقة 14/ الجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، اسفرت عن استشهاد جنديين اثنين وإصابة ثلاثة اخرين".وأمس الأول، نقل موقع "رووداو" الإخباري المحلي عن مصادر أمنية قولها إن "8 عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا في كمين لداعش".وأوضح أن "عبوة ناسفة مزروعة انفجرت في رتل للشرطة الاتحادية العراقية في جنوب غرب كركوك".وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر التفجير عن مقتل 8 من أفراد الشرطة الاتحادية.وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221221/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-5-إرهابيين-بضربة-جوية-في-قضاء-تلعفر-1071453003.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مقتل جنديين عراقيين وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق

08:39 GMT 22.12.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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قتل جنديين اثنين وأصيب ثلاثة آخرون من الجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف المركبة التي كانت تقلهم في قضاء مخور شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني قوله إن جنديين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للجيش العراقي في قضاء مخمور.
وأوضح المصدر أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة للفرقة 14/ الجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، اسفرت عن استشهاد جنديين اثنين وإصابة ثلاثة اخرين".
وأمس الأول، نقل موقع "رووداو" الإخباري المحلي عن مصادر أمنية قولها إن "8 عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا في كمين لداعش".
الطيران العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
الجيش العراقي يعلن مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في قضاء تلعفر
أمس, 13:45 GMT
وأوضح أن "عبوة ناسفة مزروعة انفجرت في رتل للشرطة الاتحادية العراقية في جنوب غرب كركوك".
وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر التفجير عن مقتل 8 من أفراد الشرطة الاتحادية.
وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
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