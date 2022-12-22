https://sputnikarabic.ae/20221222/ميقاتي-يعرب-عن-أمله-بأن-يحقق-الاقتصاد-اللبناني-نموا-إيجابيا-يتراوح-بين-4-إلى-5-عام-2023-1071476043.html
ميقاتي يعرب عن أمله بأن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا إيجابيا يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023
ميقاتي يعرب عن أمله بأن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا إيجابيا يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023
أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أمله في أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا إيجابيا يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023، وذلك في ظل... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال ميقاتي، في كلمة بمنتدي الاقتصاد العربي في الدورة الـ28 في بيروت، حسبما نقل موقع "لبنان 24" الإخباري: "في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023 يحركه المشاريع والاستثمار الخاص ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة".وأضاف ميقاتي: "لبنان على مفترق طرق خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم"، مشيرا إلى أن "القطاع العام بات يرزح تحت أزمة هائلة حيث أنّ مجمل الموازنة لا تتجاوز المليار دولار مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019 ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية".وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في المنتدى، استعداد الجامعة العربية للقيام بدورها على صعيد الحوار بين اللبنانيين لحل الانسداد السياسي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221126/ما-تداعيات-زيادة-الانكماش-الاقتصادي-على-لبنان؟-1070579527.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد
ميقاتي يعرب عن أمله بأن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا إيجابيا يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023
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أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أمله في أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا إيجابيا يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان تبعا للأزمة السياسية بالبلاد.
بيروت - سبوتنيك. وقال ميقاتي، في كلمة بمنتدي الاقتصاد العربي في الدورة الـ28 في بيروت، حسبما نقل موقع "لبنان 24" الإخباري: "في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود من المتوقع أن يسجل الاقتصاد
الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4% إلى 5% عام 2023 يحركه المشاريع والاستثمار الخاص ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة".
وأضاف ميقاتي: "لبنان على مفترق طرق خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم"، مشيرا إلى أن "القطاع العام بات يرزح تحت أزمة هائلة حيث أنّ مجمل الموازنة
لا تتجاوز المليار دولار مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019 ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية".
وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في المنتدى، استعداد الجامعة العربية للقيام بدورها على صعيد الحوار بين اللبنانيين لحل الانسداد السياسي في البلاد.