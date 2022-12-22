https://sputnikarabic.ae/20221222/ناسا-تنهي-مهمة-مركبتها-إنسايت-على-المريخ-بعد-فشل-محاولتين-لإعادة-الاتصال-بها-1071506563.html

‏"ناسا" تنهي مهمة مركبتها "إنسايت" على المريخ بعد فشل محاولتين لإعادة الاتصال بها

‏"ناسا" تنهي مهمة مركبتها "إنسايت" على المريخ بعد فشل محاولتين لإعادة الاتصال بها

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية، رسميا عن إنهاء مهمتها "إنسايت" على سطح كوكب المريخ، وذلك بعد 4 ‏سنوات من إطلاقها.‏ 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T21:47+0000

2022-12-22T21:47+0000

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وقالت في بيان صحفي، أمس الأربعاء، إن وحدات التحكم في مختبر الدفع النفاث في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فقدت كل اتصال مع مسبار المريخ "إنسايت"، وذلك "بعد 4 سنوات من العمليات الناجحة".وجاء في البيان أن "مهمة إنسايت التابعة لوكالة "ناسا" انتهت بعد أكثر من 4 سنوات من جمع علوم فريدة من نوعها على المريخ، ولم يتمكن مراقبو البعثة في مختبر الدفع النفاث بجنوب كاليفورنيا من الاتصال بمركبة الإنزال بعد محاولتين متتاليتين من جانبهم".وتوصل مراقبو المهمة في الوقت الحالي إلى أن "بطاريات المركبة الفضائية "إنسايت" التي تعمل بالطاقة الشمسية قد نفدت طاقتها - وهو وضع يشير إليه المهندسون في المشروع على أنه "حافلة ميتة"، بحسب تعبيرهموأضاف البيان: "ستستمر الوكالة في الاستماع إلى إشارة من المسبار، ولكن من غير المرجح أن تستمع إليه في هذه المرحلة".وكانت آخر مرة تواصلت فيها مركبة "إنسايت" مع كوكب الأرض في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وخلال مهمتها التي استمرت 4 سنوات على المريخ، قامت مركبة "إنسايت" بدراسة الطبقات الداخلية للمريخ بنجاح، واكتشفت بقايا قوية بشكل مدهش للدينامو المغناطيسي لـ"الكوكب الأحمر"، فضلا عن رصد 1319 هزة أرضية على سطحه.

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